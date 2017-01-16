AFP
Андрей Кузнецов в 5 сетах уступил Кэю Нисикори
Игра первого круга Australian Open завершилась поражением первой ракетки России со счетом 7:5, 1:6, 4:6, 7:6(6), 2:6.
Матч продолжался 3 часа 34 минуты. Кузнецов провел 5 подач навылет, реализовал 5 брейк-пойнтов и допустил 4 двойные ошибки. Нисикори ответил 11 эйсами, 9 брейками и избежал двойных ошибок.
Во втором круге Нисикори встретится с Жереми Шарди.
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