AFP

Наталья Вихлянцева вышла во второй круг, Ирина Хромачева вылетела

Вихлянцева вышла во второй круг, Хромачева вылетела
Eurosport

8 мин. назад

19-летняя Вихлянцева стартовала на Australian Open с победы над Ваниа Кинг со счетом 6:3, 6:2.

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Теннисистки провели на корте ровно 1 час. Вихлянцева сделала 4 эйса, реализовала 5 брейков и допустила 2 двойные ошибки. Следующей соперницей 130-й ракетки мира станет победительница пары Евгения Родина – Анастасия Павлюченкова.

В другой игре Ирина Хромачева за 1 час 11 минут уступила Соране Кырсте со счетом 2:6, 1:6. На счету россиянки 1 подача навылет и 4 двойные.

Румынка сыграет либо с Карлой Суарес Наварро, либо с Яной Чепеловой.

Женская сетка Australian Open

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