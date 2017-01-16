AFP
Наталья Вихлянцева вышла во второй круг, Ирина Хромачева вылетела
19-летняя Вихлянцева стартовала на Australian Open с победы над Ваниа Кинг со счетом 6:3, 6:2.
Теннисистки провели на корте ровно 1 час. Вихлянцева сделала 4 эйса, реализовала 5 брейков и допустила 2 двойные ошибки. Следующей соперницей 130-й ракетки мира станет победительница пары Евгения Родина – Анастасия Павлюченкова.
В другой игре Ирина Хромачева за 1 час 11 минут уступила Соране Кырсте со счетом 2:6, 1:6. На счету россиянки 1 подача навылет и 4 двойные.
Румынка сыграет либо с Карлой Суарес Наварро, либо с Яной Чепеловой.
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