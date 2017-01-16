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Андрей Рублев пробился во второй раунд

Рублев пробился во второй раунд
Eurosport

8 мин. назад

19-летний россиянин со счетом 4:6, 6:3, 7:6(0), 6:3 одержал победу в матче, где его соперником был Йень-Сунь Лю из Тайваня.

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Теннисисты провели на корте 2 часа 50 минут. Рублев провел 19 подач навылет, реализовал 4 брейк-пойнта и допустил 6 двойных ошибок. Соперник ответил 16 эйсами, 3 брейками и 7 двойными.

Во втором раунде Рублев сыграет c победителем пары Энди МаррейИлья Марченко.

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