AFP
Константин Кравчук проиграл Джону Изнеру
Матч первого круга Australian Open завершился поражением 31-летнего представителя России – 3:6, 4:6, 7:6(5), 1:6.
За 2 часа 23 минуты Кравчук сделал 19 эйсов, не реализовал ни одной брейк-пойнта и допустил 4 двойные. Американец ответил 33 подачами навылет, 4 брейками и 6 двойными.
Следующим соперником Изнера станет Миша Зверев.
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