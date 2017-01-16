AFP

Константин Кравчук проиграл Джону Изнеру

Кравчук проиграл Изнеру
Eurosport

19 мин. назад

Матч первого круга Australian Open завершился поражением 31-летнего представителя России – 3:6, 4:6, 7:6(5), 1:6.

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За 2 часа 23 минуты Кравчук сделал 19 эйсов, не реализовал ни одной брейк-пойнта и допустил 4 двойные. Американец ответил 33 подачами навылет, 4 брейками и 6 двойными.

Следующим соперником Изнера станет Миша Зверев.

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Мужская сетка Australian Open

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