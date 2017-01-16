AFP

Энди Маррей вышел во второй круг на Андрея Рублева

Маррей вышел во второй круг на Рублева
Eurosport

1 час назад

Британец выиграл встречу первого круга Australian Open у Ильи Марченко со счетом 7:5, 7:6(5), 6:2.

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Теннисисты провели на корте 2 часа 47 минут. Маррей 10 раз подал навылет, реализовал 6 брейк-пойнтов из 8 и допустил 4 двойные ошибки. Марченко ответил 6 эйсами, 3 брейками и допустил 6 двойных.

Во втором раунде первая ракетка мира встретится с Андреем Рублевым.

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