Eurosport
Карен Хачанов нанес поражение Адриану Маннарино
Матч первого круга Australian Open принес победу теннисисту из России – 6:4, 3:6, 7:6(9), 6:3.
Игра продолжалась 2 часа 46 минут. Хачанов 32 подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта и допустил 4 двойные. Маннарино ответил 8 эйсами, 1 брейком и 1 двойной.
Во втором раунде Хачанов встретится с победителем матча Пьер-Юж Эрбер – Джек Сок
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