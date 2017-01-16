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Дарья Касаткина завершила выступление в Мельбурне
Россиянка проиграла в первом раунде Australian Open Шуай Пен – 0:6, 6:7(6).
Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Касаткина сделала 3 брейка, отдав 6 собственных подач, избежала двойных ошибок, но и ни разу не подала навылет. В активе Шуай Пен 4 эйса и 3 двойные.
За выход в третий раунд китаянка поспорит с победительницей пары Луиза Чирико – Эжени Бушар.
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