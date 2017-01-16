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Дарья Касаткина завершила выступление в Мельбурне

Касаткина завершила выступление в Мельбурне
Eurosport

1 час назад

Россиянка проиграла в первом раунде Australian Open Шуай Пен – 0:6, 6:7(6).

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Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Касаткина сделала 3 брейка, отдав 6 собственных подач, избежала двойных ошибок, но и ни разу не подала навылет. В активе Шуай Пен 4 эйса и 3 двойные.

За выход в третий раунд китаянка поспорит с победительницей пары Луиза Чирико – Эжени Бушар.

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Australian Open
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