Дарья Касаткина завершила выступление в Мельбурне

Eurosport Player : Смотри все 16 кортов в прямом эфире на Eurosport Player

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Касаткина сделала 3 брейка, отдав 6 собственных подач, избежала двойных ошибок, но и ни разу не подала навылет. В активе Шуай Пен 4 эйса и 3 двойные.

За выход в третий раунд китаянка поспорит с победительницей пары Луиза Чирико – Эжени Бушар.

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