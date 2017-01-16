AFP
Роджер Федерер обыграл Юргена Мельцера в четырех сетах
Швейцарец пробился во второй круг – 7:5, 3:6, 6:2, 6:2.
Федерер – Мельцер – 7:5, 3:6, 6:2, 6:2
Матч продолжался 2 часа 8 минут. На счету Федерера 19 эйсов, 1 двойная, 7 реализованных брейк-пойнтов из 9, а также 46 виннеров и 36 невынужденных ошибок. Мельцер ответил 4 подачами навылет, 1 двойной и 3 брейками.
- Во втором круге Федерер встретится с американцем Ноа Рубином.
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