Мощный камбэк Федерера, очередной провал Халеп и другая жесть первого дня Australian Open

Мужчины

Стэн Вавринка – Мартин Клижан – 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4

Клижан подошел к матчу с ужасной серией из девяти поражений и был серьезно настроен ее прервать. Швейцарец долго вкатывался в игру, проиграл первый сет и продолжил сорить ошибками. Во второй и третьей партии Мартин помог фавориту вернуться в игру, после чего Вавринка посчитал, что победа у него в руках, и расслабился. В решающем сете Стэн уступал с брейком, нервничал и в одном из моментов повел себя не по-мужски. Трудно поверить, что он случайно засадил мячом у сетки в словака.

Вавринка сделал еще один брейк и вышел во второй круг, где встретится со Стивом Джонсоном.

Роджер Федерер – Юрген Мельцер – 7:5, 3:6, 6:2, 6:2

Перед игрой тренер швейцарца Иван Любичич сказал, что Роджер начинает все с нуля. Маэстро не играл полгода на высоком уровне из-за травмы колена, что не могло не сказаться. Федереру повезло, что ему встретился возобновивший карьеру после нескольких операций ровесник Мельцер. Роджер много ошибался, плохо двигался и впервые с 2010 года проиграл сет в первом круге мэйджора. В третьей и четвертой партии Федерер действовал надежнее, чаще ходил к сетке, исполнил несколько фирменных ударов и выиграл. Насколько Роджер сырой, узнаем во втором круге, где он сразится с американцем Ноа Рубином.

Энди Маррей – Илья Марченко – 7:5, 7:6(5), 6:2

В дебюте британца подводила подача – он стартовал с трех двойных и отдал первый гейм украинцу. Потом выиграл четыре гейма подряд и тут же отдал трешку. Энди все раздражало, он даже поссорился с бутылкой воды.

В концовке первого сета сэр Маррей прибавил и выиграл партию, а во втором прошиб классно действовавшего на подаче Илью только на тай-брейке. В третьем сете Марченко беспокоило бедро, и он слил партию. Матч получился достаточно плотным для того, чтобы Энди прибился к корту и почувствовал ритм.

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Кэй Нисикори – Андрей Кузнецов – 5:7, 6:1, 6:4, 6:7(6), 6:2

В первом сете у японца плохо работал форхэнд, и Андрей впервые за четыре матча с Кэем выхватил у него сет. Во второй партии Нисикори прибавил в скорости, допустил всего одну невынужденную ошибку (в первом сете – 18) и сравнял счет. Судьбу третьего сета решил один брейк, а в четвертом японец вел 5:2 на тай-брейке, но расслабился и позволил Кузнецову вернуться в игру. В решающей партии у Андрея подсела подача, японец затащил его в длительные розыгрыши и вырвал победу. Защищавшему очки за прошлогодний четвертый круг Кузнецову не повезло со жребием, но он дал бой топу.

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Йень-Сунь Лю – Андрей Рублев – 6:4, 3:6, 6:7(0), 3:6

19-летний москвич Рублев выиграл первый матч на «Шлемах». Старший его на 14 лет представитель Китайского Тайбэя был хорош в первом сете, но постепенно размякал и допускал много невынужденных ошибок. Кроме того, у Лю засбоило его главное оружие – подача. Определяющим фактором победы Андрея стало умение отыгрывать брейк-поинты (19 из 22). Рублев чуть занервничал, когда подавал на матч, но все же дожал азиата и во втором круге сразится с Энди Марреем.

Карен Хачанов – Адриан Маннарино – 6:4, 3:6, 7:6(9), 6:3

Порадовал и 20-летний Хачанов, чью победу над французским левшой предопределила классная игра на подаче – русский теннисист 32 раза подал навылет. В четвертой партии Маннарино рисковал, часто ходил к сетке и нарывался на четкие обводки.

В следующем раунде Карен сыграет с американцем Соком, как и Хачанов строящим игру от подачи.

Еще один представитель России Константин Кравчук проиграл подавану Джону Изнеру (6:3, 6:4, 6:7(5), 6:1), настрелявшему 33 эйса.

Марин Чилич – Ежи Янович – 4:6, 4:6, 6:2, 6:2, 6:3

Три года назад поляк Янович был твердым игроком двадцатки, но травмы отбросили его в третью сотню рейтинга. Ежи начал матч с Чиличем в статусе 273-й ракетки мира, но это не помешало ему порвать соперника в первых двух сетах. В 2014 году уже было что-то похожее, когда поляк вел в матче с Чиличем 2:0 по сетам в Кубке Дэвиса, но проиграл. Теперь случилось еще одно дежавю.

Марин, понимая, что у давно не игравшего на высоком уровне соперника должен наступить спад, дождался его в третьем сете. У Яновича совершенно пропала первая подача, он занервничал, исчезла легкость, а с ней и концентрация. Чилич спокойно дожал расклеившегося поляка.

Люка Пуй – Александр Бублик – 0:6, 6:3, 3:6, 4:6

19-летний Бублик из Гатчины, лишь полгода назад вошедший в топ-500, наделал шороху в конце прошлого года на Кубке Кремля, когда обыграл крепкого Баутисту-Агуту. Теперь же выступающий с этого года за Казахстан Саша за 1 час и 43 минуты обыграл 16-ю ракетку мира Пуя. Бублик задергал соперника любимыми укороченными и редко встречающимися на таком уровне слайсами с форхэнда. Помогал Саше и француз, у которого совершенно не шла подача.

Геральд Мельцер – Алекс Де Минаур – 7:5, 3:6, 6:2, 6:7(2), 1:6

Главную сенсацию дня преподнес 17-летний обладатель уайлд-кард Де Минаур. В четвертом сете поддерживаемый публикой австралиец отыграл матчбол, а в решающей партии уничтожил младшего брата соперника Федерера по первому кругу. Алекс – самый молодой теннисист, пробившийся во второй круг мэйджора с 2014 года, когда на US Open прорвало Борну Чорича.

А еще:

Николас Альмагро проиграл четыре стартовых гейма Жереми Шарди и снялся, за что подвергся критике. После игры журналисты намекнули испанцу, что он вышел на корт травмированным только потому, что не хотел терять полагающиеся за участие в первом круге 35 тысяч евро. На это Альмагро ответил так: «Я был в топ-10, заработал за карьеру более 10 миллионов евро. Деньги для меня – не главная мотивация, я очень хотел сыграть». Все так, но Николас снимается уже не в первый раз.

Женщины

Анжелик Кербер – Леся Цуренко – 6:2, 5:7, 6:2

Первая ракетка спокойно разбиралась с украинской теннисисткой. При счете 5:4 она подавала на матч и вдруг занервничала. Цуренко это почувствовала, заиграла острее и сравняла счет. За последние 9 месяцев Цуренко выиграла восемь трехсетовых матчей из восьми, но сенсации не произошло. В решающей партии борьба шла до счета 2:2, после чего у Леси свело пальцы на руке, и Анжелик спокойно довела матч до победы. Во втором круге действующая победительница турнира встретится с землячкой Кариной Виттхефт.

Симона Халеп – Шелби Роджерс – 3:6, 1:6

Четвертой ракетке мира не везет в Мельбурне – как и в прошлом году, Симона вылетела в первом круге. Румынка играла так, будто на ней смирительная рубашка, а корт неровный и можно упасть. Халеп проиграла за 1 час и 15 минут, не сделав ни одного брейка, а после матча призналась, что ее еще с прошлого года беспокоит колено. «Боль то проходит, то снова появляется, даже не знаю, что делать», – призналась румынка.

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Светлана Кузнецова – Мариана Марино – 6:0, 6:1

Русская теннисистка буднично расправилась с колумбийкой за 56 минут, сравнив после игры себя с вином, которое с годами становится только лучше. Во втором круге Кузнецова встретится с одной из сенсаций первого круга 17-летней Джейми Фурлис, обыгравшей Анну Татишвили (6:4, 6:3).

Дарья Касаткина – Шуай Пен – 0:6, 6:7(5)

С юной надеждой России творилось что-то непонятное. 23-я ракетка мира вчистую проиграла первый сет китаянке. Во втором сете 19-летняя Даша вела 3:1, 5:3, 6:5, а потом и со счетом 4:1 на тай-брейке. И проиграла.

Ваниа Кинг – Наталья Вихлянцева – 3:6, 2:6

Ровесница Касаткиной прошла из квалификации во второй круг, где сразится с Анастасией Павлюченковой, которая разгромила Евгению Родину (6:1, 7:6(2).

Винус Уильямс – Катерина Козлова – 7:6(5), 7:5

Эти соперницы рубились на последнем US Open, а теперь встретились в Мельбурне. Как и в Нью-Йорке, матч получился плотным, а выиграла американка. В обоих сетах Уильямс проигрывала с брейком, но возвращалась в игру. После победы ведущая спросила у 36-летней Винус: «Как вам удается играть на равных с молодыми теннисистками?» На что американка, став в позу бабули, иронично ответила: «Ой, девушка, я даже не знаю».

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Гарбинье Мугуруса – Марина Эракович – 7:5, 6:4

Испанка начала очень неудачно. Она проигрывала 1:4 и 15:40, после чего включила режим стенки, выиграла первый сет и матч. «Я сильно нервничала в первом сете и неважно себя чувствовала. Мне помог медицинский перерыв», – призналась одна из фавориток.

А еще:

Американка Коко Вандевеге легко выиграла первый сет у Роберты Винчи (6:1), а в середине второго свалилась на корт при счете 2:4. Коко взяла медицинский тайм-аут, а после того как пришла в себя, дожала итальянку на тай-брейке. После матча Вандевеге призналась, что ее свалил внезапный приступ тошноты. Винчи, судья по ее реакции, посчитала, что соперница симулировала, чтобы взять паузу и прийти в себя.

Во вторник в борьбу вступят Джокович и Серена, а температура ожидается под 40 градусов.

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