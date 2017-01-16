Светлана Кузнецова: «Надеюсь, я похожа на вино»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, пробившаяся во второй круг Australian Open, выразила надежду, что с каждым годом будет играть все сильнее. «Надеюсь, я буду как вино – чем старше, тем лучше. Я хочу доказать это.

У меня замечательные воспоминания о Мельбурне. Считаю, что здесь живут лучшие люди в мире, поэтому я очень ждала момента, чтобы вернуться сюда», – заявила Светлана BBC.

В матче первого круга Кузнецова отдала лишь гейм представительнице Колумбии Мариане Марино – 6:0, 6:1.

Вторую встречу на турнире россиянка проведет против хозяйки кортов Джейми Форлис.

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