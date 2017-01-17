AFP

Елена Веснина вышла во второй круг Australian Open

Веснина вышла во второй круг
Eurosport

35 мин. назад

Российская теннисистка обыграла румынку Ану Богдан – 7:5, 6:2.

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Матч продолжался час и 22 минуты и завершился со счетом 7:5, 6:2. В активе Весниной 5 эйсов, 21 виннерс и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. При этом Елена допустила 4 двойных и 29 невынужденных ошибок.

  • Во втором раунде Веснина встретится с победительницей пары Мэнди Минелла (Люксембург – Магда Линетт (Польша).

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