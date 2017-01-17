AFP
Елена Веснина вышла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка обыграла румынку Ану Богдан – 7:5, 6:2.
Матч продолжался час и 22 минуты и завершился со счетом 7:5, 6:2. В активе Весниной 5 эйсов, 21 виннерс и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. При этом Елена допустила 4 двойных и 29 невынужденных ошибок.
- Во втором раунде Веснина встретится с победительницей пары Мэнди Минелла (Люксембург – Магда Линетт (Польша).
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