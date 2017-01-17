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Рафаэль Надаль отправил Флориана Майера домой

Надаль отправил Майера домой
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23 мин. назад

Матч первого круга Australian Open завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:4.

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Игра продолжалась 2 часа и 4 минуты и завершилась в трех сетах – 6:3, 6:4, 6:4. В активе Надаля 6 эйсов, 39 виннеров и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

  • В следующем раунде Рафа встретится с киприотом Маркосом Багдатисом, который прошел Михаила Южного.

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