Eurosport
Рафаэль Надаль отправил Флориана Майера домой
Матч первого круга Australian Open завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 2 часа и 4 минуты и завершилась в трех сетах – 6:3, 6:4, 6:4. В активе Надаля 6 эйсов, 39 виннеров и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
- В следующем раунде Рафа встретится с киприотом Маркосом Багдатисом, который прошел Михаила Южного.
Смотрите трансляцию Australian Open на Eurosport Player
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте