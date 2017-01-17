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Новак Джокович обыграл Фернандо Вердаско и вышел во второй круг Australian Open

Джокович обыграл Вердаско и вышел во второй круг Australian Open
Eurosport

1 час назад

Для победы сербу потребовалось три сета – 6:1, 7:6(4), 6:2.

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Новак Джокович – Фернандо Вердаско – 6:1, 7:6(4), 6:2

Матч продолжался 2 часа 20 минут. На счету Ноле 2 эйса, 2 двойные, 24 виннера, 34 невынужденные и 6 брейков. Вердаско отметился 5 эйсами, 5 двойными ошибками, 27 активно выигранными очками, 56 невынужденными и 2 брейками.

В матче второго круга Джокович сыграет с победителем матча между Денисом Истоминым и Иваном Додигом.

  • Джокович – действующий победитель Australian Open.

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