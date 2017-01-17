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Иво Карлович выполнил 75 эйсов за матч и побил рекорд Australian Open

Карлович выполнил 75 эйсов за матч и побил рекорд Australian Open
Eurosport

30 мин. назад

Хорват превысил предыдущее достижение на 24 эйса.

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В первом круге Australian Open Карлович обыграл аргентинца Орасио Себальоса – 6:7 (8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20. В активе 37-летнего хорвата 75 подач на вылет – это лучшее достижение в истории Australian Open.

Предыдущий рекорд принадлежал шведу Томасу Юханссону, который в 2005-м выполнил 51 эйс.

  • Также Карлович и Себальос установили рекорд турнира по геймам, сыгранным в пятом сете. В 2003 году американец Энди Роддик выиграл решающую партию у марокканца Юнеса Эль-Айнауи со счетом 21:19.
  • Во втором круге турнира Карлович сыграет с австралийцем Эндрю Уиттингтоном.

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