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Победы Джоковича и Серены, магия Надаля и другие итоги второго дня Australian Open

Победы Джоковича и Серены, магия Надаля и другие итоги второго дня
Руслан Хрипун

1 час назад

Боксер Рублев, танцы Путинцевой, 75 эйсов Карловича, тепловой удар у Южного, божественный твинер Радваньской.

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Мужчины

Рафаэль Надаль – Флориан Майер – 6:3, 6:4, 6:4

Перед началом сезона испанец впервые в карьере внес коррективы в тренерский штаб. Теперь кроме дяди с ним работает Карлос Мойя, который помог Милошу Раоничу катапультироваться на третье место в рейтинге. Перемены почувствовались сразу – в игре Рафы больше нет зажатости, у него классно работает бекхэнд, он лучше подает первым мячом (77% выигрышей), а мячи Рафа феноменально вколачивает в девятку корта.

Видео - Немного испанской красоты от Надаля, которой Майер наслаждался 3 последних для себя сета на АО

02:32

С немцем Майером испанец играл очень активно, значительно превысив привычную норму по виннерам (39) и не позволив сопернику ни разу добраться до брейк-пойнта. С такой игрой и вдохновением Рафа далеко пройдет в Мельбурне. «К счастью, здоровье в порядке, и это самое главное. В прошлом году оно не позволило мне доиграть сезон до конца, после «Ролан Гаррос» все было очень сложно. Так что сейчас я очень рад, что все осталось позади, и я снова могу играть». – сиял после уверенной победы Надаль.

Дальше Рафу ждет финалист Australian Open-2006 Маркос Багдатис, который прошел травмированного Михаила Южного.

Новак Джокович – Фернандо Вердаско – 6:1, 7:6(4), 6:2

Испанец и серб играли две недели назад в Дохе, и Ноле чудом избежал поражения. На тай-брейке второго сета он отыграл пять матчболов, и деморализованный Фернандо проиграл. В Мельбурне Новак учел ошибки, отыграл очень собранно и надежно, а борьба получилась только во второй партии, когда у Вердаско проходил роскошный обратный кросс. Испанец вел с брейком, но проиграл много важный мячей, что предопределило его поражение. В третьей партии Нандо совсем выдохся и пропустил Новака во второй раунд, где его ждет Денис Истомин.

Видео - Вердаско был ничтожен в первом сете, превосходен во втором, а Джокович был Джоковичем во всех трех

02:24

Александр Зверев – Робин Хаасе – 6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2

19-летний немец легко порвал голландца, который старше на 10 лет, в первом сете и расслабился. Пропала концентрация, посыпались ошибки с бекхэнда и у сетки. Саша психовал, все время что-то рассказывал сидевшим на трибуне отцу с братом, и трепал ракетку.

В четвертой партии Зверев горел с брейком, но тут ему на помощь уже пришел начавший ошибаться в простейших ситуациях соперник. Саша завелся, у немца заработала подача, и он обыграл Робина. Во втором круге Зверев сразится с американцем Френсисом Тиафо.

Иво Карлович – Орасио Себальос – 6:7(6), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20

5 часов и 15 минут продолжалось безумная перестрелка хорвата и аргентинца – самый продолжительный матч турнира с 2003 года, когда Роддик и Аль-Айнауи нашпиговали 84 геймами четвертьфинал.

Иво отыграл дефицит в два сета с помощью 75 эйсов (аргентинец 33 раза подал навылет), значительно перекрыв предыдущий рекорд турнира, принадлежавший шведу Йоахиму Юханссону (51). 37-летний Иво закрыл встречу изящной свечой. Дальше по сетке у него австралиец Эндрю Уиттингтон.

Фелисиано Лопес – Фабио Фоньини – 5:7, 3:6, 5:7

Флавия Пеннетта скоро родит Фабио первенца, и импульсивный итальянец старается ее не расстраивать. Фоньини, как это часто с ним бывает, не пререкался с судьями, не ломал ракетки и взял реванш у Фелисиано за обидное поражение в прошлом году на «Уимблдоне». Испанца побили его же оружием – 12 из 15 выходов Фабио к сетке оказались удачными. Лопес сражался до последнего, и Фоньини дожал его с восьмого матчбола.

Для стиля игры итальянца футболка c черепами подходит больше – в конце прошлого года у Фабио закончился контракт с Adidas и теперь его одевает Hydrogen.

Даниил Медведев – Эрнесто Эскобедо – 5:7, 6:4, 6:7(7), 1:6

Выход в финал турнира в Ченнае поднял русского теннисиста на 63-ю строчку в рейтинге, но с первой победой на «Шлемах» пока не сложилось. Ключевой момент наступил в третьем сете, когда Даниил вел со счетом 4:2, проиграл его и слил последнюю партию.

Михаил Южный – Маркос Багдатис – 3:6, 0:3 (отказ Южного)

Михаил Южный получил тепловой удар в первом сете против Маркоса Багдатиса, проиграл партию (3:6) и снялся в начале второй.

Томми Хаас – Бенуа Пэр – 6:7(2), 4:6, 0:0 (отказ Хааса)

Не закончил матч и другой динозавр Томми Хаас. Вернувшийся в тур спустя 447 дней 38-летний немец прекратил борьбу после двух проигранных сетов Бенуа Пэру (6:7(5), 4:6).

Давид Гоффен – Райлли Опелка – 6:4, 4:6, 6:2, 4:6, 6:4

19-летний американский здоровяк Опелка представляет собой более усовершенствованную версию Джона Изнера и Иво Карловича. Райлли, рост которого 211 см, насобирал 21 эйс, замучив статусного Гоффена выходами к сетке. При счете 4:4 в пятой партии бельгиец подарил сопернику тройной брейк-пойнт, но американец его не реализовал. А вскоре Давид сделал решающий брейк.

Александр Долгополов – Борна Чорич – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(7)

20-летнего Чорича несколько лет назад поспешили сравнить с Джоковичем – хорват никак не стабилизирует игру. Украинец Долгополов, который набирает форму после травмы спины и долгого простоя, замучил соперника слайсами и победил с пятого матчбола. Следующий матч Саша проведет против Гаэля Монфиса.

А еще:

Андрей Рублев напугал Энди Маррея, с которым сыграет во втором круге, походом в выходной день в один из боксерских клубов Мельбурна.

Женщины

Серена Уильямс – Белинда Бенчич – 6:4, 6:3

После большого перерыва теннисной королеве еще не хватает привычной грации. За матч американка выполнила 30 виннеров и допустила столько же невынужденных ошибок. Серене повезло, что молодая швейцарка, которой никак не удается сбросить лишние килограммы, играла еще хуже. Обычно часто атакующая Бенчич много оборонялось и это не принесло ей успеха. Игра у Белинды прорезалась лишь во втором сете при счете 0:5. Она отыграла три гейма, но Уильямс перестала баловаться и закрыла матч.

Счет побед и поражений Серены в первых раундах «Шлемов» стал 65:1. Во втором круге шестикратная чемпионка Australian Open сыграет с Люси Шафаржовой, обыгравшей Янину Викмайер (3:6, 7:6(7), 6:1). Чешка проявила характер, отыграв у бельгийки девять матчболов во второй партии.

Видео - Бенчич играла с Сереной, и дальше все ясно

02:24

Видео - Шафаржова сломала Викмайер, отыграв 9 матчболов во втором сете, и вышла во второй круг

01:48

Каролина Плишкова – Сара Соррибес – 6:0, 6:2

Одна из главных фавориток турнира раздела испытывавшую серьезные проблемы с глазомером испанку ровно за час.

После матча чешка заявила, что чувствует себя в сто раз лучше и увереннее, чем на US Open-2016, где она сражалась в финале. Особую мотивацию Каро придает новый тренер Давид Котыжа, который дважды помогал Петре Квитовой покорить «Уимблдон». Во втором круге Плишкову ждет Анна Блинкова.

Моника Никулеску – Анна Блинкова – 2:6, 6:4, 4:6

18-летняя москвичка Блинкова, занимающая в рейтинге 189-е место, успешно прошла квалификацию, а теперь и испекла первую победу на «Шлемах». Почти все игроки в туре считают румынку Никулеску одной из самых неудобных соперниц. Моника классно рвет темп, подрезает, с ней нужно внимательно играть каждый мяч и много бегать. У Анны благодаря хорошей концентрации и волевым качествам (в третьем сете Блинкова вызывала врача и до конца игры заметно прихрамывала) все получилось. В конце игры Аня выиграла 11 очков подряд.

Екатерина Макарова – Екатерина Александрова – 6:0, 4:6, 6:1

В 2016 году на «Уимблдоне» Александрова сенсационно выкинула с турнира Иванович, а теперь дебютировала в Австралии. В первой партии более опытная Макарова растерзала землячку за 19 минут. Во второй у Александровой наконец-то появилась убийственная подача (10 эйсов за матч), и она сравняла счет. В решающем сете Макарова сразу сделала брейк, и соперница поплыла. Дальше по сетке у Кати итальянка Сара Эррани. Они встречались в Мельбурне в 2010 году: тогда выиграла Сара.

Елена Веснина – Ана Богдан – 7:5, 6:2

По поводу первого с 2013 года выхода 30-летней Весниной во второй круг Мельбурна были опасения – неделю назад она снялась с турнира в Сиднее из-за травмы спины. Волноваться за Лену пришлось только в первой партии, когда она три раза отдала подачу, но все же выиграла. После этого румынка прекратила сопротивление. Во втором круге Веснина сыграет с Мэнди Минеллой из Люксембурга.

Барбора Стрыцова – Елизавета Куличкова – 6:3, 6:2

Еще одна русская теннисистка Елизавета Куличкова проиграла в борьбе самокритичной чешке Барборе Стрыцовой (3:6, 2:6).

Цветана Пиронкова – Агнешка Радваньская – 1:6, 6:4, 1:6

Во втором сете Пиронкова заиграла очень мощно, разгадывая комбинации хитрой полячки. Счет сравнялся, но стоило Агнешке сделать брейк в решающей партии, как игра соперницы рассыпалась. По ходу матча Радваньская исполнила божественный твинер.

Во втором круге Агнешка сразится с Мирьяной Лючич-Барони. Хорватка одержала первую с 1998 года победу на Australian Open.

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