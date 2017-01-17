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Фернандо Вердаско: «Покрытие на центральном корте, как ковер из 80-х»

Вердаско: «Покрытие на центральном корте, как ковер из 80-х»
Eurosport

1 час назад

Что-то похожее весит на стене в квартире твоей бабули.

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Фернандо Вердаско, уступивший в матче первого круга Australian Open Новаку Джоковичу (1:6, 6:7(4), 2:6) дал оценку игровому покрытию на Арене Рода Лейвера, где прошла встреча. «Невероятно. Покрытие на центральном корте, как ковер из 80-х», – заявил испанец.

Новак Джокович, в ответ на комментарий соперника сообщил, что не знаком с ковровыми покрытиями того времени.

  • Джокович вышел во второй круг, где сыграет с теннисистом из Узбекистана Денисом Истоминым.

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