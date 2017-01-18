«Мы хотим быть на пике технологии и цифровой эры». Как в США готовят теннисное будущее

У американцев накипело. Все дело в том, что они соскучились по большим победам: последний раз «БШ» отправлялся в мужскую раздевалку в 2003-м вместе с Роддиком, а в женскую без таблички «Уильямс» – в 2002-м с Каприати. Поэтому пока все теннисные зрачки мира направлены в Австралию, во флоридском Орландо Американская Ассоциация тенниса (USTA) открыла собственный путь в рай. Там, рядом с озером Нона, среди болот, крокодилов и комаров врата распахнула крупнейшая теннисная академия в мире.

Безумный размах сооружения (24 гектара – это почти 50 футбольных полей) делает остальные академии теннисными карликами. В состав комплекса вошли 100 кортов, тренажерный зал, восстановительный центр и общежитие. Цена соответствующая – 63 миллиона долларов. Откуда такие деньги – отвечает Крис Эверт, которая была одним из гостей на церемонии открытия: «Они [USTA] зарабатывают уйму денег на US Open. Так пусть хоть часть вернется на развитие национального тенниса на всех уровнях».

Официальных целей у новой постройки две. Первая вполне банальна – в Штатах хотят вырастить новых первых номеров в женском и мужском теннисе. Вторая заключается в том, чтобы с головой не окунуться в первую и не забыть про менее талантливых любителей мяча и ракетки – теннис в стране собираются повсеместно популяризировать. Не можешь подать на 170 км/ч и слабоват у сетки? Не переживай, на орландских кортах тебе все равно будут рады. Не нужно быть членом тайного клуба джентльменов или седобородым меценатом – поиграть на корте часик-другой может любой. Разумеется, за 12 баксов в час.

Все остальные зависит от уровня игры, целей и возраста. Дети учатся держать мяч на специальном корте меньших размеров, профессионалы готовятся к Аustralian Оpen на покрытии точь-в-точь как в Мельбурне. На кортах центра будут проходить не только турниры для профессионалов, но и такие, как «Возрастная категория от 90 и старше», домашние матчи Университета Флориды и, конечно же, ЛГБТ-турнир. Отдельный акцент при этом сделан на том, что все условия для игроков с ограниченными возможностями будут полностью предусмотрены.

Идейный вдохновитель проекта – почетный исполнительный директор USTA Гордон Смит. Он хочет, чтобы в теннис все люди играли от колыбели до могилы. Тем не менее, по его словам, лишь профессионалы оценят всю крутость академии.

" Что выделяет нас на фоне других центров, кроме размера? Мы самая технологически оснащенная академия мира. Мы хотим быть на пике технологий и цифровой эры "

В подтверждение слов Мистер Смит машет внушительным рекламным буклетом: на территории академии в общей сложности три типа хардовых кортов, зеленый грунт с подземной системой орошения и итальянский красный грунт. Травяных покрытий нет, зато на 84 кортах есть камеры и оборудование для прямых трансляций. 32 площадки снабжены системами анализа игры Play Sight, с помощью которой проанализировать ошибки подхода к мячу или его скорость вращения на второй подаче можно прямо на терминалах, которые стоят у корта.

Создатели недовольно морщатся, когда их постройку называют теннисной академией. Раньше вундеркинды переезжали в лучшие академии страны – такие, как имени Эверт. Но последние исследования показали: когда тинейджеры уезжают из дома, они хоть и посвящают тренировкам все время, но испытывают при этом большие эмоциональные потери. Также приходится жертвовать нормальным образованием, да и обходится это все недешево. В то же время приходилось отказывать многим талантам, которым просто не хватало мест в общежитии. Первым неладное заметил еще Макинрой во время работы в академии Эверт: на тренировках все было хорошо, но во время игр ответственность висела над ребятами кувалдой, самооценка падала, а в их плейлистах все чаще хныкала Тейлор Свифт.

Теперь крупнейшие американские теннисные центры включают систему лагеря: игроки приезжают на тренировочные модули, которые длятся от пары дней до двух недель. Вместо мыслей о будущем и ночного скайпа с родными, они на короткий срок уходят в теннис с головой и улучшают отдельные аспекты игры.

Небольшое общежитие на территории новой академии в Орландо может разместить у себя около 40 счастливчиков. При этом сама общага исполнена максимально скромно – акцент на чистоте и экономичности. Игроков не хотят приучать к роскошной жизни, поэтому предоставляют им стандартный набор: кровать, шкаф и стул, а ванная и вовсе одна на две комнаты. Никаких телевизоров с большим экраном – только взгляд на потолок перед сном и мысли о второй подаче.

Отдельный акцент сделан на уважении интересов персональных тренеров, которые готовы были пойти на бунт. Все из-за того, что раньше коуч мог вести игрока с детства, а после первых успехов атлета забирала федерация и увозила в одну из академий. «Зачем мне это все?» – думал тренер, а его мотивация воспитывать следующего теннисиста падала.

Теперь все поменялось: коуч при желании приезжает в академию с игроком. Даже если личный тренер не может оставить дела в гараже на пару дней и рвануть во Флориду, лагерь выделит местного специалиста, но с одним условием – новый сэнсэй обязан связаться с личным коучем до приезда и утвердить план тренировок, а после ухода игрока переслать коллеге всю статистику и видео. Кстати, в академии обучают и тренеров, а с ними и арбитров – и линейных, и тех, кто на вышке.

Технологии, массовость и доступность – в США подходят к делу основательно, а в успехе уверены даже флоридские аллигаторы, согласившиеся на переселение с обжитых болот поближе к соседнему озеру Нона. К слову, организаторы боятся, что рептилии заглянут на финал очередного челленджера, поэтому повсюду развешивают напоминание: аллигаторов тут нет, но если что, спасаться от них лучше по зигзагу.

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