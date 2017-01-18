Андрей Рублев: «На данный момент Энди Маррей – лучший игрок мира»

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Русский теннисист Андрей Рублев перед матчем второго круга Australian Open против Энди Маррея отдал должное сопернику. «Я очень рад сыграть с Энди, мне нечего терять. На данный момент он лучший игрок мира, поэтому я просто постараюсь извлечь опыт из завтрашнего матча. Посмотрим, что получится», – заявил Рублев официальному сайту ATP.

Накануне Андрей выиграл первый в жизни матч в основной сетке турнира «Большого шлема», переиграв представителя Тайваня Йень-Сунь Лю.

Маррей в первом круге расправился с украинцем Ильей Марченко.

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