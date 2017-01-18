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Сестры Уильямс снялись с парного турнира Australian Open

Сестры Уильямс снялись с парного турнира
Eurosport

11 мин. назад

Винус получила травму локтя.

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Американская пара в первом круге должна была встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой и венгеркой Тимей Бабош. Причиной отказа от матча стала травма локтя Винус Уильямс.

Твит

  • Ранее в одиночном турнире в Австралии Винус Уильямс вышла в третий круг, обыграв швейцарку Штефани Фёгеле.
  • Сестры Уильямс трижды – в 2000, 2008 и 2012 годах – побеждали на Олимпиадах в парном разряде.

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Australian Open
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