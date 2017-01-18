AFP
Ангелика Кербер вышла в третий круг
Первая ракетка мира обыграла Карину Виттхофт.
Матч между немецкими теннисистками состоялся в ночь на среду и завершился победой Кербер со счетом 6:2, 6:7(3), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.
Следующей соперницей действующей победительницы турнира станет чешка Кристина Плишкова, победившая румынку Ирину-Камелию Бегу (27-й номер посева) – 6:4, 7:6(8).
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте