AFP
Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова преодолели барьер второго раунда
Российские теннисистки продолжают борьбу на Australian Open.
Кузнецова, получившая восьмой номер посева на турнире, в среду в матче второго круга обыграла австралийку Джейми Фурлис – 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
Павлюченкова в матче второго круга нанесла поражение соотечественнице Наталье Вихлянцевой со счетом 6:2, 6:2. На корте соперницы провели 1 час 19 минут.
- Следующей соперницей Кузнецовой станет победительница матча Елена Янкович (Сербия) – Юлия Гёргес (Германия).
- Павлюченкова в третьем круге сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
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