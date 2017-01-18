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Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова преодолели барьер второго раунда

Кузнецова и Павлюченкова преодолели барьер второго раунда
Eurosport

1 час назад

Российские теннисистки продолжают борьбу на Australian Open.

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Кузнецова, получившая восьмой номер посева на турнире, в среду в матче второго круга обыграла австралийку Джейми Фурлис – 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Павлюченкова в матче второго круга нанесла поражение соотечественнице Наталье Вихлянцевой со счетом 6:2, 6:2. На корте соперницы провели 1 час 19 минут.

  • Следующей соперницей Кузнецовой станет победительница матча Елена Янкович (Сербия) – Юлия Гёргес (Германия).
  • Павлюченкова в третьем круге сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

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