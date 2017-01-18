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Солнце забыло дома часы. Почему жара – не оправдание теннисистам

Солнце забыло дома часы. Почему жара – не оправдание теннисистам
Никита Щекутин

59 мин. назад

У игроков нет морального права жаловаться на жару.

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Отопительный сезон снова наступил неожиданно: в Мельбурне героев мяча и ракетки сражает жара. Первый турнир «Большого шлема» в году приходится на разгар австралийского лета, а 17 января стал одним из самых жарких дней сезона. Под 40 градусов – тут даже в тени лед в стакане соломинкой размешивать не придется. Растает сам.

Беспощадное солнце австралийской пустыни карает, как оказалось, избранно. Вроде бы тяжелее всех должно быть возрастным игрокам. А потом смотришь на Радека Штепанека – скачет губошлеп по корту как 38-летний кролик. Приз за верность игре уже давно в кармане у чеха: двукратный обладатель Кубка Дэвиса плюет на статус и возраст, включает родной софт-рок в наушниках и играет квалификации. Рейтинг не позволяет заявляться в сетки турниров напрямую, поэтому теннисное счастье он вырывает в затяжной борьбе с вдвое более юными соперниками. Матч первого круга АО был у Штепанека девятым в сезоне: пять пришлись на игры квалификаций, а один – на топ-разминку с Джоковичем.

Другое дело соперник Радека – Турсунов. Дмитрий решил равняться на Федерера во всем и вышел на корт впервые с середины 2016 года. На мельбурнском харде Дмитрий вскипятился еще в первом сете, во втором потерял лицо и желание к игре, а после третьего попрощался с турниром. Стоило ли размораживать сохраненный рейтинг в офисе ATP и 10 мешков льда на шее под такое событие?

Дмитрий Турсунов

Еще хуже дела пошли у Михаила Южного. Еще в первом сете 34-летний теннисист задумчиво присел в тень рядом с линейным судьей, а после 12 геймов отказался от борьбы в матче с Багдатисом. «Правильно. Здоровье нужно беречь», – скажут эксперты, друзья и Елена Малышева. «Come on», – ответит 75 эйсами в 5-часовом матче 37-летний Иво Карлович.

Посыл беречь здоровье природа выдала вместе с набором других основных инстинктов, и глупо было бы от него отказываться. Но стоит ли профессиональному теннисисту задумываться об этом на корте? А если задумываешься, то надо ли заявляться на турниры высочайшего уровня? Пересмотреть намерения перед банжи-джампингом или визитом к акуле в пасть – вполне логично, на корте – нет. Корт – единственное место, где теннисист о здоровье должен забыть. А если оно все же напоминает о себе, пришло время перемен.

Организм у всех разный. Вполне возможно, что у Штепанека он куда закаленнее, чем у Южного. Но теннисисты по определению живут за счет того, что их тело сильнее, чем у большинства людей на Земле. Это одно из условий конкуренции на высшем уровне. Качество спортивной подготовки давно дошло до того, чтобы стимулировать игру в жару, оценить и подготовить работу сердечно-сосудистой системы. Общеизвестный факт: согласно регламенту, теннисный матч на Открытом чемпионате Австралии проходит на улице, а не в охлажденном помещении. В конце концов, за баню на корте теннисисты получают очень хорошие деньги.

Хотя в призовых игроки не виноваты – организаторы сами предлагают участникам щедрые доллары даже за вылет в первом круге и провоцируют щекотливые ситуации. Счетоводам не дает покоя Альмагро, который получил по 12,5 тысяч долларов за каждый из четырех проигранных геймов в матче первого круга против Шарди. Для сравнения: Янко Типсаревич после долгой паузы (в отличие от Турсунова) не побрезговал поехать в Бангкок набирать форму. Победив на местном Челленджере, серб получил в 7 200 баксов. При этом он сыграл пять матчей.

Париться под 40-градусным солнцем и быть к этому физически готовым – одна из прямых рабочих обязанностей теннисистов. Когда бизнесмена на любительском турнире подташнивает на выходе к сетке в третьем сете от усталости – ему нужно беспокоиться о здоровье, а не о брейке. Ему завтра в офис – двигать мировые экономические факторы и делать презентацию. Когда теннисист после первого сета не выходит из тени обратно на корт. он должен спрашивать с себя. Потому что ему завтра не офис – он уже в офисе.

Считаю до трех. Почему пятисетовые матчи никому не нужны

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