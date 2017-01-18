AFP
Роджер Федерер сыграет в третьем круге Australian Open с Томашем Бердыхом
Швейцарский теннисист обыграл во втором раунде американца Ноа Рубина.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:3, 7:6(3) в пользу Федерера. На счету швейцарца 48 виннеров и 41 невынужденная ошибка. У Рубина эти показатели составили 19 и 27 соответственно.
- В третьем круге Федерер встретится с чехом Томашем Бердыхом.
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