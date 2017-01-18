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Энди Маррей расправился с Андреем Рублевым и шагнул в третий круг Australian Open
Британец отдал российскому теннисисту всего пять геймов – 6:3, 6:0, 6:2.
Энди Маррей – Андрей Рублев – 6:3, 6:0, 6:2
Матч продолжался 1 час 36 минут. На счету Маррея 9 эйсов, 2 двойные, 29 виннеров и 22 невынужденные ошибки. Рублев 2 раза подал навылет, 3 раза ошибся на подаче, выиграл активными действиями 18 очков и допустил 36 невынужденных.
В третьем круге Энди Маррей встретится с американцем Сэмом Куэрри.
- Рублев впервые играл против первой ракетки мира.
- На Australian Open Андрей выиграл первый матч турнира «Большого шлема».
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