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Энди Маррей расправился с Андреем Рублевым и шагнул в третий круг Australian Open

Маррей расправился с Рублевым и шагнул в третий круг
Eurosport

5 мин. назад

Британец отдал российскому теннисисту всего пять геймов – 6:3, 6:0, 6:2.

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Энди Маррей – Андрей Рублев – 6:3, 6:0, 6:2

Матч продолжался 1 час 36 минут. На счету Маррея 9 эйсов, 2 двойные, 29 виннеров и 22 невынужденные ошибки. Рублев 2 раза подал навылет, 3 раза ошибся на подаче, выиграл активными действиями 18 очков и допустил 36 невынужденных.

В третьем круге Энди Маррей встретится с американцем Сэмом Куэрри.

  • Рублев впервые играл против первой ракетки мира.
  • На Australian Open Андрей выиграл первый матч турнира «Большого шлема».

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