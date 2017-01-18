Андрей Рублев влетел Энди Маррею, провал Ника Кирьоса и другой трэш третьего дня Australian Open

Мужчины

Энди Маррей – Андрей Рублев – 6:3, 6:0, 6:2

Превосходство первой ракетки мира было подавляющим. 19-летний москвич Рублев очень старался, выиграл несколько эффектных розыгрышей, но Маррей действовал с большим запасом.

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Поклонники Энди занервничали только в третьем сете, когда британец подвернул голеностоп. Судья даже вызвал физиотерапевта, но Энди сказал, что не произошло ничего серьезного.

Маррей спокойно дожал молодого соперника, сделав ему комплимент за старание по окончании матча. Теперь у британца будет день, чтобы подумать, как справиться с мощной подачей Сэма Куэрри в третьем ранде.

Роджер Федерер – Ноа Рубин – 7:5, 6:3, 7:6(5)

Ровно 17 лет назад Роджер провел первый матч на Australian Open. В отличие от игры первого круга, швейцарец действовал против младшего на 15 лет Рубина гораздо собраннее, агрессивнее и эффективнее – Федерер исполнил 17 эйсов и 48 виннеров. Рубин долго держал подачу, но занервничал, отдал первый сет и за 32 минуты – второй.

Борьба получилась только в третьей партии. Роджер сбавил обороты, у него было много срывов с бекхэнда, и Ноа вырвался вперед – 3:0. И снова американца подвели нервы и спешка. Он вел 5:2, но все закончилось тай-брейком, на котором Федерер оформил 309-ю победу на турнирах «Большого Шлема». Дальше по курсу у Маэстро – Томаш Бердых. В личных встречах счет 16:6 в пользу швейцарца. В случае поражения, Роджер впервые с 2000 года покинет топ-30.

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Стэн Вавринка – Стив Джонсон – 6:3, 6:4, 6:4

В первом круге швейцарец промучился 5 сетов с Клижаном, учел ошибки и раскурочил американца Джонсона. Стэн играл очень чисто, волшебный бекхэнд работал изумительно – Вавринка допустил всего 25 невынужденных ошибок и исполнил 46 виннеров. Уровень тенниса был космическим, как в 2014-м, когда он выиграл в Мельбурне первый мэйджор. В третьем круге соперником одного из фаворитов станет Виктор Троицки.

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Кэй Нисикори – Жереми Шарди – 6:3, 6:4, 6:3

Первый сет запомнился многочисленными ошибками одного из судей на линии, и главный арбитр заменил его под свист возмущенных болельщиков. Кэй, в отличие от пятисетового триллера первого круга с Кузнецовым, на этот раз не заметил соперника. Француз каждый третий мяч валил в сетку и Кэй легко с ним расправился. «Безумно хочу выиграть мэйджор. Для этого мне нужно обыграть Маррея и Джоковича. Сделаю все, чтобы решить эту задачу», – сообщил после игры японец, который в третьем круге сразится с Лукашем Лацко.

Виктор Троицки – Паоло Лоренци – 6:3, 1:6, 7:6(3), 3:6, 6:3

Три часа и 47 минут дрались серб и переживающий вторую молодость 35-летний итальянец. Здесь тоже не обошлось без судейских ошибок. На брейк-пойнте в пятой партии Троицки попал в линию, судьи посчитали, что мяч был в ауте. После видеоповтора, доказавшего правоту Виктора, судья на вышке назначила переигровку вместо того, чтобы отдать очко ему. Серб не раскис и выиграл.

Джон Изнер – Миша Зверев – 7:6(5), 7:6(5), 4:6, 6:7(7), 7:9

В туре осталось очень мало игроков, действующих в стиле серв-энд-воллей. Один из ярких его представителей Зверев-старший классно выходил к сетке после подачи, но на первых двух тай-брейках больше повезло американцу. Никогда прежде Миша не отыгрывался на мэйджорах со счета 0:2, но на этот раз проявил характер. Немец заиграл чище, а у Изнера сбилась первая подача, он занервничал, и счет по сетам сравнялся. В четвертой партии Джон сломал ракетку от злости, когда упустил тройной брейк-пойнт, поцапался с судьей и получил предупреждение. В решающей партии Зверев играл надежнее, и вырвал победу с четвертого матчбола, один из которых Изнер отыграл совершенно чудесным образом.

«Был момент, когда я вспомнил о том, как вчера мой брат выиграл в пяти сетах, хотя уступал 1:2 по партиям и проигрывал с брейком в четвертой. Я смотрел на своего папу и думал: «Бедный. Ему вчера пришлось смотреть, как Саша играет пять сетов, а теперь он смотрит мои пять сетов. Я должен был победить, ведь я – старший брат», – откровенничал после игры Миша. Зверев впервые с 2008 года вышел в третий круг «Шлема», где встретится с Малеком Жазири.

Ник Кирьос – Андреас Сеппи – 6:1, 7:6(5), 4:6, 2:6, 8:10

Лихой камбэк удался и итальянцу Сеппи, который перед турниром сбрил бороду.

Зрители испытали дежавю: в прошлом году Ник проигрывал Андреасу 0:2 по сетам и вырвал победу. Теперь уже австралиец выиграл две стартовые партии, но проиграл матч. Кирьос, не реализовавший матчбол на подаче соперника в пятом сете, виноват сам. Получив большое преимущество, он заиграл на публику, исполняя любимые твинеры, и потерял концентрацию. Нику нужно определиться, теннисист он, или шоумен. «Он может стать лучшим в мире, но ментально он на 200-м месте», – съязвил после матча в адрес Кирьоса Джон Макинрой.

Победу Сеппи (в третьем раунде итальянца ждет Стив Дарсис) посвятил молодой жене.

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Марин Чилич – Даниэль Эванс – 6:3, 5:7, 3:6, 3:6

В первой партии стремительно прогрессирующий британец Эванс зажался в игре против победителя US Open-2014 и проиграл. Поверил в себя Даниэль только во втором сете, когда отыграл семь брейк-пойнтов, что стало переломным моментом в игре. У Эванса заработал одноручный бекхэнд, он хорошо принимал почти все летевшие под 200 км/ч подачи сеяного хорвата и вышел в третий круг.

Джек Сок – Карен Хачанов – 6:3, 6:4, 6:4

Качество игры соперников было крайне низким – на двоих они залепили 85 невынужденных ошибок. Американец удачнее действовал на ключевых очках и лучше держал подачу – Карен реализовал лишь один брейк-пойнт из девяти.

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Жо-Вильфрид Тсонга после уверенной победы над Душаном Лайовичем (6:2, 6:2, 6:3) признался, что весной станет отцом. «Для меня это будет новый опыт, новое приключение», – так описал чувства француз.

В парном разряде проиграла пара Радек Штепанек-Вашек Поспишил. Не удивительно, если подаешь не в квадрат, а в напарника.

Женщины

Анжелик Кербер – Карина Виттхофт – 6:2, 6:7(3), 6:2

Первая ракетка мира, которой в день матча исполнилось 29 лет, снова показала неубедительную игру (34 невынужденных ошибки). Виттхофт очень много косячила в первой партии, но во второй взяла себя в руки и вырвала у Кербер партию. Анжелик помог опыт – в решающес сете она затянула землячку в длительные розыгрыши и у той посыпались ошибки. В третьем раунде пока только набирающая форму Кербер сыграет с Кристиной Плишковой.

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Гарбинье Мугуруса – Саманта Кроуфорд – 7:5, 6:4

Как и у Кербер, игра еще одной фаворитки турнира выглядит очень сырой. Мугуруса повела 3:0, после чего слила четыре гейма кряду. Только опыт помог ей вырвать первую партию и сделать решающий брейк в конце второй. Какой у Гарбинье запас прочности, в следующем раунде проверит резкая и взрывная латышка Анастасия Севастова.

Светлана Кузнецова – Джейми Форлис – 6:2, 6:1

В первом круге русская теннисистка отдала сопернице один гейм, теперь – три. 17-летняя Форлис играла активно, но сетка часто оказывалась высокой, а корт коротким. 31 невынужденная ошибка австралийки существенно помогла Кузнецовой, которая впервые с 2013 года вышла в третий круг Australian Open. В следующем раунде она сыграет с Еленой Янкович.

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Анастасия Павлюченкова – Наталия Вихлянцева – 6:2, 6:2

На опыте выиграла и Павлюченкова. 19-летняя Вихлянцева сильно волновалась и неприлично много ошибалась – разница в 100 позиций в рейтинге давала о себе знать. В третьем круге Настя сразится с украинкой Свитолиной, у которой ведет в личных встречах со счетом 2:1.

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Эжени Бушар – Шуай Пен – 7:6(5), 6:2

Полгода назад 22-летняя канадка возобновила работу с тренером, сделавшим ее финалисткой Уимблдона – Ником Савиано. Потихоньку канадка возвращается на былой уровень, что подтверждает ее выход в третий круг. Шуай Пен выбила в предыдущем раунде Дашу Касаткину и здорово сражалась с Бушар в первом сете. Китаянка вела 4:1 на тай-брейке, расстроилась и провалила вторую партию. Дальше по сетке у канадки американка Коко Вандевеге.

Карла Суарес-Наварро – Сорана Кирстя – 6:7(1), 3:6

Испанка стала первой представительницей топ-10 посева, прекратившей борьбу. Кирстя, которая в прошлом году обитала во второй сотне, возвращается на высокий уровень. В 2013 году румынка занимала 21-е место в рейтинге, но травмы выкинули ее на обочину. Благодаря этой победе Сорана точно выйдет в топ-50.

Веснина/Макарова – Аояма/Ниномия – 6:4, 5:7, 6:2

Олимпийские чемпионки Рио неожиданно столкнулись с сопротивлением японок. Уже привычно много ошибалась у сетки Веснина, но именно ее уверенная игра на приеме в третьей партии помогла русской паре пройти дальше. Следующими соперницами Весниной и Макаровой станет американский дуэт Хубер/Санчес.

Екатерина Макарова и Елена ВеснинаAFP

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