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Безбашенный Ник. Андреас Сеппи вернул должок Кирьосу

Безбашенный Ник. Сеппи вернул должок Кирьосу
Максим Янчевский

36 мин. назад

Или судьба вернула.

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На AO-2017 Кирьосу пророчили проход вплоть до первого в карьере полуфинала. Четверть Вавринки открывала куда больше возможностей чем сетка c Марреем, Джоковичем или Раоничем. Но вместо этого первый номер Австралии разочаровал в матче, который должен был банально закрывать в трех сетах. Огня добавлял только реваншистский подтекст и зеркальный сценарий два года назад. Хайсенс Арена, Кирьос и Сеппи. Все те же, все там же. В 2015-м Австралия стояла на ушах после прохода Ника в четвертьфинал. Он взорвал публику, затащив игру с 0:2 по партиям и с матчбола соперника. Зеленый континент обрел надежду в лице чемпиона Мельбурна-2013 в юношеском разряде и продолжает жить этой надеждой сегодня.

Если два года назад итальянец отправил домой Федерера и выдал фантастический для себя проход, то сейчас перед матчем все выглядело буднично: сеяный местный, гонимый соотечественниками с трибун, против несеяного приезжего. И кто мешал Кирьосу дожимать соперника в третьем сете? Кто мешал играть ему в четвертом? Колено? Журналисты вопрошали, а Ник в своем традиционном ключе отправил за ответом к Макинрою.

По завершении матча в голове австралийцев возник знак вопроса. Трос принимал сторону Сеппи не меньше пяти раз, словно возвращая ему должок двухлетней давности. Судьба поставила Андреаса в безнадежные, казалось, 0:2 по партиям, уронила его в пропасть перед матчболом соперника и вытащила из нее же на крыльях тех чаек, что кружат по вечерам над «Мельбурн-Парком».

Сеппи удивил хладнокровием на фоне сидящей в голове мысли о реванше. Слыша рев беснующейся публики, итальянец был безошибочен. Подавая на матч в первый раз, он получил в одном из эпизодов твинер в ответ. Это Кирьос, который может взорваться в любой момент и начать дурачиться на корте в самой сложной ситуации. Второе и подвело. Виландер назвал неуважением к сопернику и болельщикам подобное поведение. С первым можно согласиться, со вторым – едва ли.

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Кирьос не сходит с заголовков первых полос СМИ бомбическими фразами, отдельными эпизодами неспортивной игры и последующими дисквалами. В этом вопросе он неоспоримый номер один современного тенниса. Однако будет ли достигнута суть карьеры спортсмена – запомнится ли он победителем турнира «Большого шлема»? Больно не взлетать, больно – падать. И в среду он упал на глазах собственной публики, что должно быть вдвойне неприятно. Талант у Кирьоса есть, осталось найти голову. Или мы слишком много требуем от безбашенного Ника в его 21 год?

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