AFP

Светлана Кузнецова лично разбудит тебя за 5 минут до матча с Еленой Янкович на Australian Open

Кузнецова лично разбудит тебя за 5 минут до матча с Янкович
Eurosport

25 мин. назад

Достаточно оставить ей свой номер телефона.

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В ночь на пятницу 20 января Светлана Кузнецова сыграет с Еленой Янкович. Теперь есть отличный способ не проспать игру – нужно зарегистрироваться на Wake Up Call и заказать звонок первой ракетки России. Кузнецова лично разбудит тебя за 5 минут до первой подачи.

Услуга работает только для российских номеров. Регистрация бесплатна.

Зарегистрироваться и заказать звонок можно тут

  • Во втором раунде Australian Open Кузнецова победила Джейми Фурлис – 6:2, 6:1.
  • В случае победы над Янкович Кузнецова выйдет на победительницу пары Элина Свитолина – Анастасия Павлюченкова.

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