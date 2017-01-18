AFP
Светлана Кузнецова лично разбудит тебя за 5 минут до матча с Еленой Янкович на Australian Open
Достаточно оставить ей свой номер телефона.
В ночь на пятницу 20 января Светлана Кузнецова сыграет с Еленой Янкович. Теперь есть отличный способ не проспать игру – нужно зарегистрироваться на Wake Up Call и заказать звонок первой ракетки России. Кузнецова лично разбудит тебя за 5 минут до первой подачи.
Услуга работает только для российских номеров. Регистрация бесплатна.
Зарегистрироваться и заказать звонок можно тут
- Во втором раунде Australian Open Кузнецова победила Джейми Фурлис – 6:2, 6:1.
- В случае победы над Янкович Кузнецова выйдет на победительницу пары Элина Свитолина – Анастасия Павлюченкова.
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