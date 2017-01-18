Светлана Кузнецова лично разбудит тебя за 5 минут до матча с Еленой Янкович на Australian Open

В ночь на пятницу 20 января Светлана Кузнецова сыграет с Еленой Янкович. Теперь есть отличный способ не проспать игру – нужно зарегистрироваться на Wake Up Call и заказать звонок первой ракетки России. Кузнецова лично разбудит тебя за 5 минут до первой подачи.

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Во втором раунде Australian Open Кузнецова победила Джейми Фурлис – 6:2, 6:1.

В случае победы над Янкович Кузнецова выйдет на победительницу пары Элина Свитолина – Анастасия Павлюченкова.

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