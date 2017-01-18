Энди Маррей: «Андрей Рублев бьет очень чисто. Хороший игрок»

Первая ракетка мира британец Энди Маррей, в матче второго круга Australian Open переигравший 19-летнего россиянина Андрея Рублева, оценил действия соперника. «Он пробивает очень чисто. Сегодня Рублев не совсем хорошо подавал. Думаю, он может делать это лучше. Но по сравнению с ребятами своего возраста, он довольно развит физически и будет прибавлять в этом. Когда Андрей наберется опыта и немного мастерства с разнообразием, то станет еще лучше. Хороший игрок», – заявил британец официальному сайту АО.

«Сейчас я чувствую небольшое напряжение – вроде все нормально. Посмотрим, что будет утром. К концу матча меня уже ничего не беспокоило», – прокомментировал Энди микротравму, полученную в третьем сете матча.

В матче третьего круга британец встретится с американцем Сэмом Куэрри.

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