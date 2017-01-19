Ник Кирьос: «Заслуживаю предвзятого отношения прессы – я плохой парень»

Австралиец, проигравший в матче второго круга AO-2017 Андреасу Сеппи, прокомментировал поражение. «Конечно, я расстроен, но матч был интересный. Сеппи отличный парень и заслужил победу, так что я не буду особо убиваться из-за этого.

Думаю, причина в том, что я недостаточно подготовился. Наверное, не стоило столько играть в баскетбол – повредил колено и был в не очень хорошей форме.

Предвзятое отношение медиа? Я так не считаю. Я заслужил это, потому что я плохой парень», – заявил Ник официальному сайту АО.

Ник Кирьос – 14-я ракетка мира.

Сеппи в третьем круге сыграет с бельгийцем Стивом Дарсисом.

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