Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в третий круг Australian Open

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Веснина во втором раунде обыграла представительницу Люксембурга Менди Минеллу со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.

Макарова встречалась с итальянкой Сарой Эррани, которая при счете 6:2, 3:2 в пользу российской теннисистки отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Соперницы успели провести на корте чуть больше часа.

Следующей соперницей Весниной будет победительница матча между американкой Дженнифер Брэйди и британкой Хитер Уотсон.

Макарова сыграет с шестой ракеткой турнира словачкой Доминикой Цибулковой.

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