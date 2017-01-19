Серена Уильямс обыграла Люси Шафаржову во втором раунде Australian Open

Серена Уильямс – Люси Шафаржова – 6:3, 6:4

Игра продолжалась 1 час и 26 минут. На счету Серены 14 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Также у американки 6 двойных ошибок при 4 у соперницы. Шафаржова 8 раз подала навылет. счет по виннерам – 35-24 в пользу Уильямс.

В третьем раунде американка встретится с соотечественницей Николь Гиббс.

Женская сетка Australian Open

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