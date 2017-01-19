AFP

Серена Уильямс обыграла Люси Шафаржову во втором раунде Australian Open

Серена обыграла Шафаржову во втором раунде
Eurosport

5 мин. назад

Счет в личных встречах стал 10:0 в пользу американки.

Eurosport Player : Смотри все 16 кортов в прямом эфире на Eurosport Player

Смотрите на Eurosport

Серена Уильямс – Люси Шафаржова – 6:3, 6:4

Игра продолжалась 1 час и 26 минут. На счету Серены 14 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Также у американки 6 двойных ошибок при 4 у соперницы. Шафаржова 8 раз подала навылет. счет по виннерам – 35-24 в пользу Уильямс.

  • В третьем раунде американка встретится с соотечественницей Николь Гиббс.

Женская сетка Australian Open

Смотрите Australian Open на Eurosport Player

Лучший спортивный телеграм

По теме

Australian Open
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Истомин: «Приношу извинения Новаку, я сегодня так хорошо играл»

02:48
Популярные видео
16-минутный первый гейм и другая вкуснотища матча, за который Истомину стыдно перед Джоковичем
1 447 просмотров40 мин
Джокович поспорил с арбитром и разговорился с Истоминым после спорного мяча
8 079 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться
1
Australian Open. Программа пятого дня
2
Денис Истомин обыграл Новака Джоковича в пяти сетах
3
Андрей Рублев влетел Энди Маррею, провал Ника Кирьоса и другой трэш третьего дня Australian Open
4
«Мы хотим быть на пике технологии и цифровой эры». Как в США готовят теннисное будущее
5
Солнце забыло дома часы. Почему жара – не оправдание теннисистам
6
Безбашенный Ник. Андреас Сеппи вернул должок Кирьосу
7
Победы Джоковича и Серены, магия Надаля и другие итоги второго дня Australian Open
8
Светлана Кузнецова лично разбудит тебя за 5 минут до матча с Еленой Янкович на Australian Open
Только что
Серена Уильямс обыграла Люси Шафаржову во втором раунде Australian Open
10 мин. назад
Новак Джокович: «Денис Истомин просто был лучше»
35 мин. назад
16-минутный первый гейм и другая вкуснотища матча, за который Истомину стыдно перед Джоковичем
39 мин. назад
Australian Open. Программа пятого дня
1 час назад
Агнешка Радваньская проиграла во втором круге Australian Open
56 мин. назад
Денис Истомин: «Приношу извинения Новаку Джоковичу, я сегодня так хорошо играл»
1 час назад
Удар Монфиса после падения, удар Монфиса из-за спины и победа Монфиса над Долгополовым
1 час назад
Американский комментатор сравнил Винус Уильямс с гориллой во время матча Australian Open