AFP
Серена Уильямс обыграла Люси Шафаржову во втором раунде Australian Open
Счет в личных встречах стал 10:0 в пользу американки.
Серена Уильямс – Люси Шафаржова – 6:3, 6:4
Игра продолжалась 1 час и 26 минут. На счету Серены 14 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Также у американки 6 двойных ошибок при 4 у соперницы. Шафаржова 8 раз подала навылет. счет по виннерам – 35-24 в пользу Уильямс.
- В третьем раунде американка встретится с соотечественницей Николь Гиббс.
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