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Денис Истомин обыграл Новака Джоковича в пяти сетах

Истомин обыграл Джоковича в пяти сетах
Eurosport

42 мин. назад

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Матч второго раунда завершился со счетом 7:6(8), 5:7, 2:6, 7:6(6), 6:4 в пользу Истомина. Матч продолжался 4 часа 49 минут. Джокович превзошел представителя Узбекистана по виннерам (68-63), но сделал больше невынужденных ошибок (72-60). На счету Истомина 17 эйсов, у Джоковича 14 подач навылет.

  • В третьем круге Истомин, занимающий 117-е место в мировом рейтинге, встретится с испанцем Пабло Каррено.
  • Джокович впервые проиграл игроку не входящему в топ-100 мирового рейтинга на турнирах «Большого шлема».

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