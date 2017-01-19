AFP
Денис Истомин обыграл Новака Джоковича в пяти сетах
Пока главная сенсация Australian Open.
Матч второго раунда завершился со счетом 7:6(8), 5:7, 2:6, 7:6(6), 6:4 в пользу Истомина. Матч продолжался 4 часа 49 минут. Джокович превзошел представителя Узбекистана по виннерам (68-63), но сделал больше невынужденных ошибок (72-60). На счету Истомина 17 эйсов, у Джоковича 14 подач навылет.
- В третьем круге Истомин, занимающий 117-е место в мировом рейтинге, встретится с испанцем Пабло Каррено.
- Джокович впервые проиграл игроку не входящему в топ-100 мирового рейтинга на турнирах «Большого шлема».
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