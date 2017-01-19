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Американский комментатор сравнил Винус Уильямс с гориллой во время матча Australian Open

Американский комментатор сравнил Винус Уильямс с гориллой
Р-Спорт

12 мин. назад

Телеканал ESPN воздержался от комментариев.

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Комментатор ESPN Дуг Адлер выдал сомнительную реплику во время матча второго круга между Уильямс-старшей и швейцаркой Стефани Фогель (6:3, 6:2).

«Она не попала первым мячом, и Винус предстает во всей своей красе. Вы видите Винус захватывает контроль и включает эффект гориллы. Заряжающе», – сказал в эфире Адлер.

  • Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев был отстранен на год от любой деятельности в WTA и оштрафован на 25 тысяч долларов за то, что назвал братьями Уильямс – Серену и Винус, обсуждая физические данные американских спортсменок.
  • Винус Уильямс в третьем круге Australian Open встретится с китаянкой Инъин Дуань.

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