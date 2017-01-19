Агнешка Радваньская проиграла во втором круге Australian Open

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 79-й ракетки мира. Лючич превзошла соперницу по виннерам (33-8), но сделала больше невынужденных ошибок (20-8).

В третьем круге Лючич встретится с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и гречанкой Марией Саккари.

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