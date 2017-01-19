AFP

Новак Джокович: «Денис Истомин просто был лучше»

Джокович: «Истомин просто был лучше»
Eurosport

13 мин. назад

Сербский теннисист не стал оправдываться за поражение во втором круге Australian Open.

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«Денис сегодня не был фаворитом в нашем матче, но он не проявил никакой нервозности в важнейшие моменты игры. У него достаточно богатый опыт, хотя в его карьере было не так много больших матчей. Но именно в этот день, в этот момент все сошлось, и он просто был лучше», – цитирует Джоковича официальный сайт турнира.

  • Истомин в четверг обыграл Джоковича со счетом 7:6(8), 5:7, 2:6, 7:6(5), 6:4.
  • Теннисисты встретились в шестой раз, ранее 117-й ракетке мира не удавалось победить серба.

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