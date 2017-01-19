Крах Джоковича, победы Весниной и Макаровой и другие экшны четвертого дня Australian Open

Мужчины

Новак Джокович – Денис Истомин – 6:7(8), 7:5, 6:2, 6:7(5), 4:6

«Извини, Новак, но сегодня я играл слишком хорошо», – смущался и гордился автор главной сенсации турнира Истомин, чей успех букмекеры расценивали с коэффициентом 25. Победа 30-летнего узбека родом из Оренбурга не менее удивительна, чем чемпионство «Лестера» или поражение Федерера на Уимблдоне от Стаховского в 2013 году. Новак впервые проиграл на «Шлемах» парню из второй сотни, но Истомин и в самом деле выступил волшебно. Этого прорыва могло и не быть – приехавший в Мельбурн в статусе 117-й ракетки Денис выиграл уайл-кард на специальном азиатском турнире, по ходу которого отыграл тройной матчбол на приеме.

За итоговый результат фанатам Новака стало тревожно, когда Истомин взял первый сет, продолжавшийся 85 минут. Так иногда бывает с Джоковичем, которому иногда на ранних стадиях скучно, и он искусственно усложняет задачу. Серб прибавил в движении, вырвал в борьбе вторую партию и размазал соперника в третьей. После этого Джокович допустил ключевую ошибку – в его действиях пропала максимальная концентрация, что тонко почувствовал Истомин. Денис заиграл очень агрессивно, а у Новака посыпались невынужденные ошибки (72 за матч). Понимая, что пахнет жареным, в четвертой партии Новак рычал, бился, скандалил с судьей, но Денис его дожал, несмотря на начавшиеся еще в третьем сете судороги.

Джокович выиграл семь последних пятисетовых матчей на «Шлемах», но опыт таких сражений ему не помог. Истомину было плевать на статистику – он понял, что это его день, лупил по мячу (Денис роскошно пробивал на второй подаче соперника через коридор) и попадал. Новак сопротивлялся до последнего очка и капитулировал спустя 4 часа и 46 минут. Больше всех радуется Энди Маррей – теперь его первой строчке ничего не грозит.

Видео - Джокович поспорил с арбитром и разговорился с Истоминым после спорного мяча 01:25

Рафэль Надаль – Маркос Багдатис – 6:3. 6:1, 6:3

Маркос очень нервничал на глазах у жены – бывшей теннисистки Каролины Шпрем – и маленькой дочки. Киприот полтора сета гонялся за самыми мертвыми мячами, пока не израсходовал весь бензин. Рафа, как и в первом круге, смотрелся очень мощно, хорошо подавал, двигался и ковырял оборону соперника волшебными обратными кроссами. На счету испанца 32 виннера, но многовато невынужденных ошибок (33). Впрочем, это только из-за отработки ударов с форхэнда по линии – Надаль часто ошибался по длине и тренировал удар. Теперь его погоняет в третьем раунде Александр Зверев.

Фабио Фоньини – Бенуа Пэр – 6:7(3), 6:4, 3:6, 6:3, 3:6

Три с половиной часа продолжался матч похожих по стилю соперников с классными перестрелками с задней линии и укороченными – было очень похоже на грунтовый теннис. Бенуа вел в первом сете 5:3, после чего проиграл 15 очков подряд и доигрался до счета 5:6 и 0:40. После этого случился уже провал у Фабио, который чудом упустил первый сет. Качели продолжались весь матч. Фоньини оскорблял судью, за что с него в пятом сете сняли очко. Расшатанные нервы подвели итальянца, и Пэр вышел в третий круг. Дальше у него по курсу Доминик Тим.

Видео - Ракетка Фоньини настолько мощна, что выдержала этот убойный удар о хардовое покрытие 00:31

Гаэль Монфис – Александр Долгополов – 6:3, 6:4, 1:6, 6:0

Француз действовал с запасом, немного подурачившись в третьем сете. Он вел со счетом 3:0, после чего отдал берегшему спину после травмы украинцу шесть геймов подряд. И потом, будто на спор, столько же взял в четвертой партии. Несколько роскошных ударов Гаэль, как обычно, приготовил для публики.

Григор Димитров – Хен Чон – 1:6, 6:4, 6:4, 6:4

Заруливший перед Мельбурном на турнир в Брисбене болгарин неожиданно вчистую слил первый сет корейцу, которого он явно недооценил. Григор никак не мог приспособиться к плоским ударам корейца, мяч валился у него в сетку, поэтому Димитров чаще использовал запил, чем и разрушил игру соперника. Болгарин одержал 35-ю победу на «Шлемах» и сразится в третьем раунде в битве одноручных бекхэндов с Ришаром Гаске.

Доминик Тим – Джордан Томпсон – 6:2, 6:1, 6:7(6), 6:4

Чем мощнее поддерживала публика австралийца Томпсона, тем лучше играл Тим. Доми классно принимал, добегал до всех мячей и порой затевал чумовые розыгрыши.

Видео - Тим вконец потерял рассудок и сотворил лучший розыгрыш дня 00:30

Показалось, что Тиму скучно и только поэтому он отдал сопернику третий сет. В четвертой партии Джордан уперся, но класс соперника оказался слишком высоким.

А еще:

Неожиданность в парном разряде. Чемпионы прошлогоднего Australian Open Джейми Маррей и Бруно Суарес выбыли из турнира, проиграв со счетом 3:6, 6:7(5) американцам Дональду Янгу с Сэмом Куэрри.

У Стэна Вавринки появился новый друг – семимесячный кенгуру Пикси.

Ник Кирьос оштрафован на 6 тысяч евро за выходки в матче второго круга против Андреаса Сеппи. Австралиец сломал ракетку и несколько раз нахамил судье. Кирьос расстроился и снялся с парного турнира.

Женщины

Каролина Плишкова – Анна Блинкова – 6:0, 6:2

18-летняя москвичка Блинкова будто попала под поезд – Каролина играла очень мощно, по плотности это были удары соперниц из разных лиг (в первом сете процент попадания первым мячом у Ани составил всего 9%). Во второй партии Блинкова волновалась уже меньше, но на что-то претендовать ей было сложно. В третьем круге чешка сыграет с Еленой Остапенко.

Серена Уильямс – Люси Шафаржова – 6:3, 6:4

Благодаря подаче чешка долго держалась в каждом из сетов и не реализовала ни одного из шести брейк-пойнтов. Игравшая значительно стабильнее и мощнее, чем в первом круге, Серена выиграла благодаря двум брейкам, 35 виннерам и 15 эйсам. С такой классной игрой 35-летней Уильямс пока рано на пенсию. В третьем круге Серену ждет соотечественница Николь Гиббс.

Видео - Серена в минималистичной манере закончила историю Шафаржовой на Aus Open 02:36

Агнешка Радваньская – Мирьяна Лючич – 3:6, 2:6

Переживающая вторую молодость 34-летняя хорватка разбивала все хитроумные комбинации полячки очень мощной игрой. У Люлич идеально работал форхэнд – Мирьяна била так сильно, что Агнешка никуда не успевала. Теннисистка, которую в детстве деспотичный отец поколачивал тяжелым сапогом, заставляя играть в теннис (Мирьяне понадобилось несколько лет, чтобы заново влюбиться в игру), оглушила соперницу 33 виннерами. Следующая соперница Лючич – молодая гречанка Мария Саккари.

Видео - Радваньская не пожелала оставаться в Мельбурне без Джоковича и тоже проиграла 02:30

Екатерина Макарова – Сара Эррани – 6:2, 3:2 (отказ Эррани)

Российская теннисистка вышла на корт раздраженной и нервной – даже после удачных розыгрышей она что-то бубнила под нос и ругалась. Такой заряд помог ей растрепать соперницу в первой партии. Испытывавшая проблемы с левым коленом Эррани взяла медицинский тайм-аут, но во втором сете побоялась усугубить травму и снялась. Катя в третьем круге сыграет с Цибулковой.

Елена Веснина – Мэнди Минелла – 6:3, 6:3

Соперницам сильно мешал ветер, сносивший мяч. Быстрее к условиям приспособилась Веснина, значительно превзошедшая соперницу по виннерам (24-11).

Дженнифер Брэйди – Хизер Уотсон – 2:6, 7:6(3), 10:8

Будущая соперница Весниной Брэйди показала сумасшедшую силу воли, отыграв пять матчболов.

Каролин Возняцки – Донна Векич – 6:1, 6:3

Полуфиналистка Australian Open-2011 не испытала проблем с девушкой Стэна Вавринки. Несколько лет назад у Векич был огромный потенциал, но она снизила к себе требования и теперь не входит даже в первую сотню. Впереди у Каролин месиво с представительницей топ-10 Джоанной Контой.

Доминика Цибулкова – Су-Вэй Сьех – 6:4, 7:6(8)

Нервный тай-брейк выдали девушки, на котором Доми упустила четыре матчбола, после чего отыграла сетбол и победила. По ходу матча Цибулкова получила предупреждение за затяжку времени и долго спорила на этот счет с арбитром.

А еще:

Барбора Стрыцова так завелась с арбитром после победы над Андреа Петкович (6:0, 7:5), что забыла поблагодарить зрителей.

Светлана Кузнецова насладилась выходным днем в одном из парков Мельбурна.

Андрей Рублев влетел Энди Маррею, провал Ника Кирьоса и другой трэш третьего дня Australian Open

Победы Джоковича и Серены, магия Надаля и другие итоги второго дня Australian Open