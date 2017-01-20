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Светлана Кузнецова обыграла Елену Янкович и вышла в четвертый круг Australian Open

Кузнецова обыграла Янкович и вышла в четвертый круг Australian Open
Eurosport

4 мин. назад

В сложном третьем сете российская теннисистка дожала соперницу – 6:4, 5:7, 9:7.

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Светала уверенно взяла первый сет, но отдала второй и удержала натиск Янкович в третьем – 6:4, 5:7, 9:7.

  • Матч продолжался 3 часа и 36 минут.
  • Светлана Кузнецова выиграла только 8 брейк-поинтов из 24-х, но превзошла соперницу по выигранным очкам – 58 против 44.
  • Янкович и Кузнецова впервые встречались на турнире в Австралии, общий счет по матчам в пользу сербки – 8:7.
  • В четвертом круге Светлана сыграет против Анастасии Павлюченковой, обыгравшей Элину Свитолину – 7:5, 4:6, 6:3.

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