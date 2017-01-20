Eurosport
Анастасия Павлюченкова переиграла Элину Свитолину и сыграет в четвертом раунде Australian Open
Украинка прибавила в середине матча, но отдала концовку – 5:7, 6:4, 3:6.
Выиграв упорную борьбу в первом сете, теннисистка из России проиграла второй, но собралась и уничтожила соперницу в третьем сете, несмотря на 5 неиспользованных матч-болов – 7:5, 4:6, 6:3.
- Матч продолжался 2 часа и 31 минуту.
- Теннисистки сыграли между собой 8 раз и только однажды победила Элина Свитолина.
- Павлюченкова реализовала 6 из 9 брейк-поинтов, а Свитолина – только 5 из 19.
- В четвертом раунде Павлюченкова встретится со Свеланой Кузнецовой, которая периграла Елену Янкович – 6:4, 5:7, 9:7.
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