AFP

Энди Маррей обыграл Сэма Куэрри и вышел в четвертый круг Australian Open

Маррей обыграл Куэрри и вышел в четвертый круг
Eurosport

1 час назад

Американец сдался без борьбы – 4:6, 2:6, 4:6.

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Первая ракетка мира двигается дальше и набирает преимущество над вылетевшим Новаком Джоковичем – 6:4, 6:2, 6:4.

  • Матч продолжался 1 час 59 минут.
  • Из восьми встреч, Сэм Куэрри выиграл только одну.
  • В четвертом круге Маррей сыграет против победителя пары Миша Зверев – Малек Жазири.

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