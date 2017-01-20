AFP
Энди Маррей обыграл Сэма Куэрри и вышел в четвертый круг Australian Open
Американец сдался без борьбы – 4:6, 2:6, 4:6.
Первая ракетка мира двигается дальше и набирает преимущество над вылетевшим Новаком Джоковичем – 6:4, 6:2, 6:4.
- Матч продолжался 1 час 59 минут.
- Из восьми встреч, Сэм Куэрри выиграл только одну.
- В четвертом круге Маррей сыграет против победителя пары Миша Зверев – Малек Жазири.
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