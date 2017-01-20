AFP

Водитель врезался в толпу и убил троих человек возле кортов Australian Open

Водитель врезался в толпу и убил троих человек возле кортов Australian Open
Eurosport

1 час назад

20 человек ранены.

Eurosport Player : Смотри все 16 кортов в прямом эфире на Eurosport Player

Смотрите на Eurosport

Автомобиль влетел в толпу людей на Олимпийском бульваре рядом с кортами Australian Open. Полицейским удалось протаранить машину нарушителя и арестовать его, ранив в руку.

Аварию считают сознательным нарушением, в ходе которого погибли трое и получили ранения 20 человек. Ранее преступник применял насилие в семье и находился в розыске. В момент трагедии на теле мужчины имелось ножевое ранение, сообщает британский Eurosport.

  • Полиция Австралии не считает произошедшее терактом.
  • Власти сообщили, что Australian Open продолжится по расписанию.

Следите за новостями Aus Open

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

Australian Open
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Кросби доказал существование бога

04:11
Популярные видео
Маррей в коронной манере вытащил пару трудных мячей и довольно легко прошел Куэрри
 645 просмотров2 ч
Лучшие моменты игры на выживание Янкович и Кузнецовой, изматывавших друг друга 3,5 часа
4 240 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться
1
Денис Истомин: «Многие недолюбливают Джоковича, но мне все равно»
2
Australian Open. Программа шестого дня
3
Денис Истомин обыграл Новака Джоковича в пяти сетах
4
Крах Джоковича, победы Весниной и Макаровой и другие экшны четвертого дня Australian Open
5
Новак Джокович: «Денис Истомин просто был лучше»
6
Американский комментатор сравнил Винус Уильямс с гориллой во время матча Australian Open
7
Андрей Рублев влетел Энди Маррею, провал Ника Кирьоса и другой трэш третьего дня Australian Open
8
Светлана Кузнецова лично разбудит тебя за 5 минут до матча с Еленой Янкович на Australian Open
1 час назад
Водитель врезался в толпу и убил троих человек возле кортов Australian Open
1 час назад
Каток Винус Уильямс прошелся по несчастной китаянке Инъин Дуань и поехал укладывать дальше
1 час назад
Энди Маррей в коронной манере вытащил пару трудных мячей и довольно легко прошел Сэма Куэрри
1 час назад
Кто выиграет женский Aus Open?
1 час назад
Изумительной игрой в первом сете Виктор Троицки заставил Стэна Вавринку проснуться и пожалел об этом
3 ч. назад
Прекрасная Эжени Бушар прекрасно играла против Коко Вандевеге и все-таки проиграла в решающем сете
1 час назад
Видео для тех, кто никогда не видел, как симпатичная немка укладывает симпатичную чешку
4 ч. назад
Australian Open. Программа шестого дня