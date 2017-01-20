Водитель врезался в толпу и убил троих человек возле кортов Australian Open

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Автомобиль влетел в толпу людей на Олимпийском бульваре рядом с кортами Australian Open. Полицейским удалось протаранить машину нарушителя и арестовать его, ранив в руку.

Аварию считают сознательным нарушением, в ходе которого погибли трое и получили ранения 20 человек. Ранее преступник применял насилие в семье и находился в розыске. В момент трагедии на теле мужчины имелось ножевое ранение, сообщает британский Eurosport.

Полиция Австралии не считает произошедшее терактом.

Власти сообщили, что Australian Open продолжится по расписанию.

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