AFP
Водитель врезался в толпу и убил троих человек возле кортов Australian Open
20 человек ранены.
Автомобиль влетел в толпу людей на Олимпийском бульваре рядом с кортами Australian Open. Полицейским удалось протаранить машину нарушителя и арестовать его, ранив в руку.
Аварию считают сознательным нарушением, в ходе которого погибли трое и получили ранения 20 человек. Ранее преступник применял насилие в семье и находился в розыске. В момент трагедии на теле мужчины имелось ножевое ранение, сообщает британский Eurosport.
- Полиция Австралии не считает произошедшее терактом.
- Власти сообщили, что Australian Open продолжится по расписанию.
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