AFP

Роджер Федерер победил без шансов для Томаша Бердыха на Australian Open

Федерер победил без шансов для Бердыха
Eurosport

11 мин. назад

Швейцарец выиграл шестой матч подряд у чеха.

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Роджер Федерер – Томаш Бердых – 6:2, 6:4, 6:4

Швейцарец провел лучший матч на турнире, выполнив 7 эйсов и 35 виннеров и сделав две двойные ошибки. Федерер четыре раза отбирал подачу соперника, тогда как Бердых ни разу не добрался до брейк-пойнта.

  • За выход в четвертьфинал Федерер поспорит с Кэем Нисикори, легко обыгравшим Лукаша Лацко.
  • Счет в личных встречах Федерера и Нисикори 4-2 в пользу швейцарца.

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