AFP
Рассел Кроу – Кристине Плишковой: «Ты будешь чемпионкой, если сама решишь ей стать»
Неожиданная поддержка от известного и разведенного актера малоизвестной теннисистке.
«Ты будешь чемпионкой, если решишь ей стать. Ты сильнее, чем можешь себе представить. Силы духа и славы тебе», – написал Рассел Кроу Плишковой в твиттере.
- Кристина Плишкова – сестра-близнец пятой ракетки мира Каролины.
- На юниорском уровне чешка выиграла Уимблдон-2010. На ее счету 4 титула в WTA-туре.
- Кристина выбыла из одиночного разряда Australian Open, проиграв в матче третьего круга Анжелик Кербер, но пробилась во второй раунд в паре с Викторией Голубиц.
- Рассел Кроу – обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Гладиатор» (2001).
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