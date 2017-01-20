Рассел Кроу – Кристине Плишковой: «Ты будешь чемпионкой, если сама решишь ей стать»

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«Ты будешь чемпионкой, если решишь ей стать. Ты сильнее, чем можешь себе представить. Силы духа и славы тебе», – написал Рассел Кроу Плишковой в твиттере.

Кристина Плишкова – сестра-близнец пятой ракетки мира Каролины.

На юниорском уровне чешка выиграла Уимблдон-2010. На ее счету 4 титула в WTA-туре.

Кристина выбыла из одиночного разряда Australian Open, проиграв в матче третьего круга Анжелик Кербер, но пробилась во второй раунд в паре с Викторией Голубиц.

Рассел Кроу – обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Гладиатор» (2001).

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