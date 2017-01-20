Божественная игра Федерера, камбэк Кузнецовой и еще взрывы пятого дня Australian Open

Мужчины

Энди Маррей – Сэм Куэрри – 6:4, 6:2, 6:4

В прошлом году американский штамповщик эйсов выкинул с Уимблдона Джоковича, поэтому Маррей каждое очко играл с максимальной концентрацией. У Куэрри есть особенность – он всегда мощно стартует и может долго действовать безошибочно, что и произошло в первом сете. Сэм четко подавал, заработал четыре брейк-пойнта, но ни одного не реализовал. Несмотря на полученную в прошлом матче с Рублевым травму голеностопа, Маррей хорошо двигался, методично разбивая игру соперника: давил ему под бекхэнд, выманивал к сетке и чертил обводки. Энди как никогда часто летел на сетку, где проиграл только четыре мяча из 27. Уступив стартовую партию, Куэрри поплыл и почти не сопротивлялся.

Маррей сделал 40 виннеров и выиграл 48-й матч на Australian Open, сравнявшись с Иваном Лендлом и Андре Агасси. В 1/8 финала его ждет впервые добравшийся до четвертого раунда Миша Зверев.

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Роджер Федерер – Томаш Бердых – 6:2, 6:4, 6:4

Роджер разорвал соперника за полтора часа. Отсутствовавший полгода в туре швейцарец играл настолько идеально, что сложилось ощущение, что Федерер – робот, и в этом году представлена его новая версия, в которой были учтены все немногочисленные баги. Идеальная остроатакующая игра Роджера с постоянными выходами к сетке (реализация – 87%) с 40 виннерами и всего 17-ю невынужденными ошибками изумила даже Горана Иванишевича, с которым Бердых сотрудничает несколько месяцев.

У Томаша, как всегда, плохо работали ноги, еще хуже – бекхэнд, с которого за весь матч он выиграл всего одно очко. Кажется, назвав Бердыха бывшим игроком десятки перед игрой (на самом деле это не так), Федерер заглянул в ближайшее будущее. После игры Маэстро много шутил, заявив, что секрет его хорошей формы – диета из мороженого. За четвертьфинал он поспорит с Кэем Нисикори.

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Жо-Вильфрид Тсонга – Джек Сок – 7:6(4), 7:5, 6:7(8), 6:3

Жребий свел француза и американца на втором подряд мэйджоре и, как и на US Open-2016, матч прошел по схожему сценарию. В Нью-Йорке Тсонга легко выиграл две партии, вел в третьей и проиграл на тай-брейке. В Мельбурне Сок бесился, рычал на судью, который в самом деле допустил много ошибок. Американец вернулся в игру в третьей партии после того, как Жо-Вильфрид вел 4:0 на тай-брейке и упустил два матчбола.

Пройти в четвертый раунд, где Тсонга встретится с Даниэлем Эвансом, французу помогли 23 эйса и потрясающее количество виннеров – 73.

Даниэль Эванс – Бернард Томич – 7:5, 7:6(2), 7:6(3)

В 2012 году на турнире в Майами, болтавшийся тогда в четвертой сотне рейтинга Эванс, обратился к отцу Бернарда Томича с просьбой тренироваться с его сыном. «Мальчик, ты квалифайер, ты недостаточно хорош», – отшили тогда Даниэля. Месть британца получилась очень изящной и холодной – Эванс ушатал Томича на глазах у австралийских фанатов.

Занимающий 51-е место в рейтинге британец ярко заявил о себе еще на US Open-2016, когда проиграл Вавринке только в пяти сетах. На этом турнире он растрепал Чилича, а теперь стал первым британцем с 2002 года (исключая Маррея), добравшимся до четвертого круга мэйджора.

Эванс оказался потрясающим бойцом. Он отыграл один сетбол в первом сете, три – во втором и разбомбил соперника на двух тай-брейках. Даниэль удивил Томича регулярными выходами к сетке, где британец выиграл 41 мяч из 50. Не помог Бернарду и 10-минутный перерыв, связанный с закрытием крыши (в Мельбурне прошел дождь). Папа Томича чуть не плакал, а родившийся в бедной семье Эванс после этой победы получит не только уважение, но и технического спонсора – Дэн играл в белой футболе.

Стэн Вавринка – Виктор Троицки – 3:6, 6:2, 6:2, 7:6(7)

Швейцарец долго входил в игру и проиграл стартовый сет. Когда Стэн разогрелся, и заработал его волшебный бекхэнд, то Виктора не было видно на площадке. В концовке матча Вавринка придумал проблемы сам себе. При счете 5:4 он не подал на матч, позволив сопернику добраться до сетбола на тай-брейке. Троицки в тот момент почему-то зажался, допустил несколько грубых ошибок и проиграл. В четвертом раунде швейцарца ждет Андреас Сеппи, против которого в личных встречах он ведет 8-3.

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Женщины

Ангелик Кербер – Кристиана Плишкова – 6:0, 6:4

Невыразительно смотревшаяся в первых двух матчах первая ракетка мира, наконец, вошла в колею. Сестру-близняшку Каролины Плишковой (Кристина играет левой рукой, а Каро – правой) немка прихлопнула за 55 минут и теперь встретится с Коко Вандевеге.

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Светлана Кузнецова – Елена Янкович – 6:4, 5:7, 9:7

В Мельбурне у русской теннисистки часто случаются затяжные матчи. Шесть лет назад она 4 часа и 49 минут месилась с итальянкой Скьявоне, упустила шесть матчболов и проиграла. На этот раз матч Светы продолжался три с половиной часа: соперницы разыграли 277 очков, а Кузнецова проявила сумасшедшую волю к победе. Она взяла упорный первый сет, вела 4:1 во второй партии, а дальше случился необъяснимый провал – Кузнецова слила семь геймов подряд.

В решающей партии Света проигрывала со счетом 0:3 и 15:40 на подаче, но вернулась в игру. В концовке матча нервы, дух и лучшая физическая подготовка оказались лучше у Кузнецовой (сделала за матч 58 виннеров и допустила 55 невынужденных ошибок), которая теперь поспорит за четвертьфинал с Павлюченковой. Счет в их противостоянии 5:2 в пользу Светланы.

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«Это было безумие. В третьем сете мне казалось, что Елена полностью контролирует игру, но матч не заканчивается, пока вы не пожмете руки. Меня напрягало, что она все время разговаривала с тренером, но я сосредоточилась на игре. Это был не лучший мой матч, но я рада победе. Теперь меня ждет ледяная ванная, а я терпеть ее не могу. Хоть я из России, но холод ненавижу», – сияла после игры Кузнецова.

Анастасия Павлюченкова – Элина Свитолина – 7:5, 4:6, 6:3

Настя любит играть в залах и то, что матч из-за дождя проходил под крышей, сыграло ей на руку. Первый сет русская теннисистка выиграла благодаря 18 ударам навылет, во втором Павлюченкова вызвала врача, чтобы обработал ей мозоли, но этой ей не помогло. Соперница прибавила в движении, заиграла чище и счет сравняла. В третьей партии обе теннисистки много ошибались, но именно активность принесла Насте победу (22 виннера).

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Эжени Бушар – Коко Вандевеге – 4:6, 6:3, 5:7

Перестрелка канадки и американки продолжалась 2,5 часа. Решающее значение оказала лучшая физическая форма Вандевеге и игра Коко у сетки (80% выигрышей). Американка взяла реванш за поражение в 2015 году на турнире в Индиан-Уэллсе. «Принцесса в четвертом раунде!» – написала Коко, чья бабушка Коллин выиграла конкурс Мисс Америка в 1952 году, в инстаграме.

Винус Уильямс – Инъин Дуань – 6:0, 6:1

Неувядающая Винус пробилась в четвертый круг на четвертом мэйджоре подряд. 36-летняя американка разгромила 27-летнюю китаянку за 56 минут, исполнив 25 виннеров. «Я хочу продолжать играть и побеждать, поэтому я устала от постоянных вопросов о возрасте и дате завершения профессиональной карьеры», – пробурчала журналистам после игры Винус, которая поспорит за 1/4 финала со 181-й ракеткой мира Моной Бартел, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

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