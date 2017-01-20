ESPN уволил комментатора, сравнившего Винус Уильямс с гориллой

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Телеканал ESPN уволил 58-летнего комментатора Дуга Адлера, сравнившего Винус Уильямс с гориллой во время матча Australian Open против Стефани Фогель: «Вы видите Винус захватывает контроль и включает эффект гориллы».

«Адлеру следовало быть осторожнее в выборе слов. Он принес извинения, и мы освободили его имевшихся у него обязательств», – говорится в заявлении ESPN.

Адлер настаивал, что сказал не gorilla (горилла), а guerrilla (партизан).

В пятницу 36-летняя Винус завоевала путевку в четвертый раунд.

В 2014 году глава ФТР России Шамиль Тарпищев был отстранен на год от любой деятельности в WTA и оштрафован на 25 тысяч долларов за то, что назвал Серену и Винус братьями Уильямс.

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