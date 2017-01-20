AFP

Роджер Федерер: «Денис Истомин – настоящая душка»

Федерер: «Истомин – настоящая душка»
Eurosport

51 мин. назад

Новак Джокович не согласен.

Eurosport Player : Смотри все 16 кортов в прямом эфире на Eurosport Player

Смотрите на Eurosport

«Я не ожидал поражения Новака. Мне очень нравится Денис. Он замечательный парень. В раздевалке его обожают, потому что он всегда очень приятен в общении. Замечательный теннисист с хорошим ударом.

Рад за Дениса. Это тяжелый удар для Новака. До самого последнего гейма я ожидал, что вот-вот Новак перехватит инициативу. Все этого ждали.

Вот почему мы любим спорт, почему мы его смотрим. Вот почему люди ходят на стадионы и включают телевизоры. Ты не знаешь, чем все закончится. Даже когда котировки говорят о чьем-либо абсолютном преимуществе, всегда остается шанс на сенсацию.

Поэтому я большой спортивный болельщик», – цитирует Федерера официальный сайт Australian Open.

  • В четверг Истомин в четырех сетах обыграл рекордсмена Australian Open Новака Джоковича в 7 сетах.
  • Федерер в пятницу оформил путевку в четвертый раунд, обыграв Томаша Бердыха.

Смотрите трансляции Aus Open на Eurosport Player

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

Australian Open
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Овечкин почему-то не захотел забивать «Сент-Луису», но разрешил своим разгромить соперника

01:56
Популярные видео
Кучеров выжал для «Тампы» ассист, но победил все равно «Сан-Хосе»
 296 просмотров5 ч
Царская гонка Шипулина, который добыл золото быстрее лепрекона
3 192 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться
1
Денис Истомин: «Многие недолюбливают Джоковича, но мне все равно»
2
Australian Open. Программа шестого дня
3
Денис Истомин обыграл Новака Джоковича в пяти сетах
4
Крах Джоковича, победы Весниной и Макаровой и другие экшны четвертого дня Australian Open
5
Божественная игра Федерера, камбэк Кузнецовой и еще взрывы пятого дня Australian Open
6
Новак Джокович: «Денис Истомин просто был лучше»
7
Американский комментатор сравнил Винус Уильямс с гориллой во время матча Australian Open
8
Водитель врезался в толпу и убил троих человек возле кортов Australian Open
47 мин. назад
Роджер Федерер: «Денис Истомин – настоящая душка»
4 ч. назад
ESPN уволил комментатора, сравнившего Винус Уильямс с гориллой
4 ч. назад
Божественная игра Федерера, камбэк Кузнецовой и еще взрывы пятого дня Australian Open
5 ч. назад
Рассел Кроу – Кристине Плишковой: «Ты будешь чемпионкой, если сама решишь ей стать»
Эпичное везение Маррея возглавило топ-5 ударов дня, который круче всех остальных топ-5 ударов дня
6 ч. назад
Изысканная игра Федерера в матче с Бердыхом, дающая понять, что у всех мужиков на Aus Open проблемы
7 ч. назад
Кэй Нисикори и Лукаш Лацко были стабильны во всех партиях матча Australian Open
8 ч. назад
Роджер Федерер победил без шансов для Томаша Бердыха на Australian Open