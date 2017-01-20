Роджер Федерер: «Денис Истомин – настоящая душка»

«Я не ожидал поражения Новака. Мне очень нравится Денис. Он замечательный парень. В раздевалке его обожают, потому что он всегда очень приятен в общении. Замечательный теннисист с хорошим ударом.

Рад за Дениса. Это тяжелый удар для Новака. До самого последнего гейма я ожидал, что вот-вот Новак перехватит инициативу. Все этого ждали.

Вот почему мы любим спорт, почему мы его смотрим. Вот почему люди ходят на стадионы и включают телевизоры. Ты не знаешь, чем все закончится. Даже когда котировки говорят о чьем-либо абсолютном преимуществе, всегда остается шанс на сенсацию.

Поэтому я большой спортивный болельщик», – цитирует Федерера официальный сайт Australian Open.

В четверг Истомин в четырех сетах обыграл рекордсмена Australian Open Новака Джоковича в 7 сетах.

Федерер в пятницу оформил путевку в четвертый раунд, обыграв Томаша Бердыха.

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