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Екатерина Макарова перебегала Доминику Цибулкову и сыграет в четвертом круге Australian Open

Макарова перебегала Цибулкову и сыграет в четвертом круге
Eurosport

21 ч. назад

Матч продолжался 2 часа 53 минуты.

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Россиянка легко взяла первый сет и вела 4:0 во втором, но упустила преимущество в две чужих подачи и довела партию до тай-брейка, где сильнее оказалась Доминика. В третьес сете Макарова вернула контроль над игрой и победила соперницу – 6:2, 6:7 (3:7), 6:3.

  • Чемпионка Рио-2016 сделала 5 эйсов, 35 виннеров, 4 двойные и 43 невынужденные ошибки, реализовав 7 брейк-пойнтов из 14.
  • Соперницей Макаровой по 1/8 финала будет победительница матча Каролина Возняцки (Дания, 17) — Джоанна Конта (Великобритания, 9).

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