Роджер Федерер спел хором с Томми Хаасом и Григором Димитровым

Швейцарец поделился видео, на котором он с парнями исполняет песню Hard to Say I’m Sorry американской группы Chicago под аккомпанемент тестя Томи Хааса и одного из ее авторов Дэвида Фостера.

«Запускаем бойзбэнд», – подписал видео Роджер.

Федерер продолжает выступление на AO-2017, где за выход в четвертьфинал завтра сыграет с Кэем Нисикори (5).

