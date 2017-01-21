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Роджер Федерер спел хором с Томми Хаасом и Григором Димитровым

Федерер спел хором с Хаасом и Димитровым
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20 ч. назад

Может, это начало новой карьеры?

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Швейцарец поделился видео, на котором он с парнями исполняет песню Hard to Say I’m Sorry американской группы Chicago под аккомпанемент тестя Томи Хааса и одного из ее авторов Дэвида Фостера.

«Запускаем бойзбэнд», – подписал видео Роджер.

  • Федерер продолжает выступление на AO-2017, где за выход в четвертьфинал завтра сыграет с Кэем Нисикори (5).

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