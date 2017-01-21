Eurosport
Роджер Федерер спел хором с Томми Хаасом и Григором Димитровым
Может, это начало новой карьеры?
Швейцарец поделился видео, на котором он с парнями исполняет песню Hard to Say I’m Sorry американской группы Chicago под аккомпанемент тестя Томи Хааса и одного из ее авторов Дэвида Фостера.
«Запускаем бойзбэнд», – подписал видео Роджер.
- Федерер продолжает выступление на AO-2017, где за выход в четвертьфинал завтра сыграет с Кэем Нисикори (5).
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