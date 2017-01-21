AFP
Денис Истомин обыграл Пабло Каррено и вышел в четвертый круг Australian Open
Узбек победил испанца в пяти сетах.
Денис Истомин – Пабло Каррено – 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2
Матч продолжался 3 часа и 36 минут. Истомин выполнил 15 подач навылет, сделал 4 брейка и 49 виннеров при 3 двойных ошибках. На счету Каррено 5 эйсов, 5 двойных и 59 невынужденных ошибок
- Узбекский теннисист в третий раз в карьере вышел в четвертый круг мэйджора.
- За четвертьфинал Истомин поспорит с победителем пары Димитров – Гаске.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте