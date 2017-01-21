AFP

Денис Истомин обыграл Пабло Каррено и вышел в четвертый круг Australian Open

Истомин обыграл Каррено и вышел в четвертый круг
Eurosport

20 ч. назад

Узбек победил испанца в пяти сетах.

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Денис Истомин – Пабло Каррено – 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2

Матч продолжался 3 часа и 36 минут. Истомин выполнил 15 подач навылет, сделал 4 брейка и 49 виннеров при 3 двойных ошибках. На счету Каррено 5 эйсов, 5 двойных и 59 невынужденных ошибок

  • Узбекский теннисист в третий раз в карьере вышел в четвертый круг мэйджора.
  • За четвертьфинал Истомин поспорит с победителем пары Димитров – Гаске.

Мужская сетка Australian Open

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