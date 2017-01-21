AFP
Рафаэль Надаль обыграл Александра Зверева в пяти сетах и вышел в четвертый круг Australian Open
Надаль выиграл матч, в котором уступал 1:2 по партиям.
Рафаэль Надаль – Александр Зверев – 4:6, 6:3, 6:7(5), 6:3, 6:2
Матч продолжался 4 часа и 5 минут. Рафаэль выполнил 11 подач навылет, зарядил 43 виннера и допустил 34 невынужденные ошибки. Зверев сделал 19 эйсов, 74 раза ошибся и 58 раз пробил навылет.
- В следующем круге Надаль встретится с победителем пары Монфис – Кольшрайбер.
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