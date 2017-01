Камбэки Надаля и Плишковой, очередная победа Истомина и другие петарды шестого дня Australian Open

Мужчины

Рафаэль Надаль – Александр Зверев – 4:6, 6:3, 6:7(5), 6:3, 6:2

19-летний немец стартовал очень мощно и без малейшего пиетета перед 14-кратным победителем турниров «Большого шлема». Саша сделал брейк, который удержал до конца партии. Во втором сете Рафа заиграл чище с бэкхенда, хорошо действовал у сетки и сравнял счет. Испанец предпочтительнее смотрелся и в третьей партии, но на тай-брейке у Зверева прошло несколько магических ударов с форхенда, которыми он брил линии. В четвертой партии Рафа, наконец, нашел ключик к сопернику: Надаль лупил в середину корта поближе к задней линии, чтобы лишить двухметрового Зверева углов. Тактика сработала, счет сравнялся, а в решающей партии, когда у Саши начались судороги, Надаль его дожал.

Видео - Божественный матч Зверева, в котором ему не хватило силенок добить Надаля в пятой партии 02:29

Следующий соперник Рафы – Гаэль Монфис, в личных встречах против которого испанец ведет 12-2.

Денис Истомин – Пабло Каррено – 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2

Палач Джоковича продолжает собирать скальпы. В первом сете Истомин отыграл тройной брейк-пойнт на подаче, после чего испанец нашлепал двойных и отдал сет узбеку. Во второй партии Каррено классно атаковал вторую подачу соперника, потрясающе играл у сетки (в первых трех партиях ошибся лишь раз при 19 выходах) и сравнял счет. Денис сделал брейк на старте третьего сета, на который подавал при счете 5:3, но Пабло отыграл сетбол, после чего сразу же отдал подачу, а вместе с ней и партию. Каррено страшно матерился и получил предупреждение от судьи – поводом стало попадание Дениса в сетку, от которой мяч якорем грохнулся на половину корта испанца.

В четвертой партии Каррено, понимая, что фактурный соперник прилично набегался, мучил Дениса укороченными, и матч перетек в пятую партию. В первых двух геймах уставший Истомин почти не бегал, что сбило Каррено, который повел себя слишком самоуверенно. Он продолжал укорачивать, но Денис приспособился и сделал решающий брейк. За четвертьфинал стартовавший на турнире с 117-го места в рейтинге узбек поборется с Григором Димитровым.

«Хорошо, что меня тренирует мама. Мне не нужно тратить дополнительные средства на тренера», – сиял после матча Денис.

Видео - Палач Джоковича расплавил Каррено в пяти сетах 02:29

Роберто Баутиста – Давид Феррер – 7:5, 6:7(6), 7:6(3), 6:4

Феррер всегда славился потрясающим передвижением по корту, но годы идут (в апреле испанцу исполнится 35 лет), и Давид уже не тянет. Как и у Феррера, у Баутисты нет пробивных ударов, поэтому парни много бегали – Роберто даже сшиб бедного боллбоя.

Баутиста оказался чуть более резким и удачливым, проломившись в четвертый круг за 4 часа и 5 минут. В четвертом круге Роберто сразится с Милошем Раоничем.

Давид Гоффен – Иво Карлович – 6:3, 6:2, 6:4

Карловичу не помогли 25 эйсов – бельгиец удачно обводил великана, который выиграл лишь 37% мячей у сетки. Главный показатель победы Давида – всего 5 допущенных им невынужденных ошибок. 4 брейка вывели Гоффена в четвертый раунд на Доминика Тима. Они встречались на Australian Open-2016, и тогда в четырех партиях выиграл Давид.

Гаэль Монфис – Филипп Кольшрайбер – 6:3, 7:6(1), 6:4

Француз действовал с большим запасом, играл мощно и не забывал радовать зрителей.

33-летнего Кольшрайбера часто подводил одноручный бэкхенд. Иногда немец включал режим Томича и играл в бейсбол.

Андрей Кузнецов/Карен Хачанов – Сэм Куэрри/Дональд Янг – 7:6 (7:5), 6:4

Во втором круге парного турнира русская пара проиграла мощному американскому дуэту. Обе партии получились плотными, в обоих Андрей и Карен вели с брейком, но не удержали преимущество.

А еще:

Стэн Вавринка и его девушка Донна насладились красотами Мельбурна с высоты птичьего полета.

Григор Димитров, Роджер Федерер и Томми Хаас исполнили хит Hard to say I'm sorry.

На стартовавшем в субботу турнире легенд зажигал Мансур Бехрами.

Видео - Самурайский финт старика, уделавший сразу двух Макинроев 00:20

Большой фанат крикета Дэн Эванс посетил один из матчей австралийской лиги.

Женщины

Серена Уильямс – Николь Гиббс – 6:1, 6:3

Чем дальше идет Серена по сетке, тем легче складывается для нее матч. Соотечественницу Гиббс она прикопала ровно за час. Серена в 14-й раз в карьере вышла в четвертый круг Australian Open. Это рекорд в Открытой эре.

Каролина Плишкова – Елена Остапенко – 4:6, 6:0, 10:8

Мощная атакующая игра латышки стала откровением для долго просыпавшейся фаворитки. Остапенко огрела Каро 16 виннерами и выиграла первый сет. Во втором чешка включилась, заиграла быстрее и ближе к линиям, отоварив Лену баранкой. На старте решающей партии Плишкова упустила несколько брейк-пойнтов, Остапенко пришла в себя, сделала брейк и оказалась в гейме от победы. Неожиданно после этого латышка стала чудить.

Елена вела со счетом 5:2, но дважды не подала на матч и проиграла. Неуравновешенность и отсутствие концентрации остаются главными проблемами 19-летней рижанки. В прошлом году в Мельбурне Остапенко проиграла похожим образом Пен Шуай, когда вела с преимуществом в сет и 4:0 во втором. Пора взрослеть.

Екатерина Макарова – Доминика Цибулкова – 6:2, 6:7(3), 6:3

Безумные матчи дарят русские девушки в Мельбурне. В пятницу Кузнецова выиграла первый сет, вела во втором 4:1 в матче против Цибулковой, а победу вырвала только в третьей партии со счетом 9:7. По похожему сценарию складывался и матч Макаровой против финалистки Australian Open-2014. Доминика горела во второй партии со счетом 0:4 и 0-40 на подаче, после чего вырвала сет на тай-брейке.

Видео - Цибулкова заставила ястребиный глаз прищуриться и выиграла нанометровый челлендж 00:37

При счете 3:3 в решающей партии болгарка не реализовала тройной брейк-пойнт, и это ее надломило. Екатерина в седьмой раз кряду вышла во вторую неделю на турнире, где сыграет с Джоанной Контой. В Мельбурне у Макаровой лучшие результаты на мэйджорах.

Дженнифер Брэйди – Елена Веснина – 7:6(4), 6:2

Занимающая 116-е место в рейтинге американка пока что стала главным прорывом турнира. Веснина сильно нервничала, плохо держала подачу и очень много ошибалась – 39 невынужденных ошибок против 19 у Брэйди, заколотившей 10 эйсов. Дженни одержала первую победу на теннисистки топ-20 и поспорит за четвертьфинал со старшей ее на 13 лет Мирьяной Лючич.

Видео - Удары мускулистой американки, превратившие настроение Весниной в осень 02:14

Мария Саккари – Мирьяна Лючич – 3:6, 6:2, 6:3

Гречанке было всего полтора года, когда Мирьяна дебютировала в 1996 году в туре. Молодость победила в первом сете: Лючич нервничала, у нее было много срывов с форхенда, но в дальнейшем она полностью перехватила инициативу. Мирьяна 37 раз пробила навылет, тогда как ее соперница лишь 7 виннеров.

Джоанна Конта – Каролин Возняцки– 6:3, 6:1

Несколько лет назад контратакующий стиль приносил успех Возняцки, но сейчас соперницы забивают датчанку. Конта играла очень агрессивно, исполнила 31 виннер, тогда как Каролин, уже давно добивающаяся гораздо больших успехов в съемках для журналов, всего 6.

А еще:

Вылетевшая с турнира Люси Шафаржова прогулялась по Мельбурну.

Виктория Азаренко планирует возвращение на корт в сентябре, когда стартует US Open.

82 909 зрителей посетили мельбурнские корты в субботу. Рекорд для этого дня турнира.

